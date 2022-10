Predio del Faro: la Unmdp pidió que “se privilegie el uso del espacio público”

La Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) defendió ante el Concejo Deliberante el proyecto para crear el “Parque de las Infancias” en un predio lindero al Faro de la Memoria, explotado irregularmente por una asociación civil de exmarinos y en el cual el gobierno municipal pretende habilitar un emprendimiento privado.

“El acceso al espacio público debe ser pensando como un derecho humano y si eso está atado a la identidad, la historia y el conocimiento de la propia ciudad, nos parece que es una hermosa idea la del Parque de las Infancias”, afirmó el secretario del Consejo Superior y Consejo Social de la Unmdp, Walter Buceta, quien expuso en representación del rector Alfredo Lazzeretti. “Esta es una idea que está para desarrollarse y ser modificada, pero insistimos en que, en esta ocasión, se privilegie el uso del espacio público por sobre la gestión privada”, resaltó.

Básicamente, lo que la Unmdp propone es la creación de un parque recreativo, cogestionado entre la municipalidad y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, destinado a las “niñeces” y basado en la educación e interpretación ambiental y los derechos humanos con perspectiva de género.

La idea, más en detalle, consiste en seis “espacios conectados a modo de postas o estaciones, pero, a la vez, independientes entre sí”. “Estos espacios representarían alguna experiencia donde las infancias puedan desarrollar su creatividad, explorar lo lúdico e incorporar, desde lo educativo non formal, conceptos relacionados a lo identitario, los derechos humanos (en particular los derechos de las niñeces), Educación Sexual Integral (ESI), historia, ciencias, biología costera y de parque”, clarificaron al respecto desde la casa de estudios.

Buceta expuso el potencial del proyecto que en septiembre elevó la universidad marplatense al Concejo Deliberante, luego de una primera idea general para desarrollar un programa educativo y cultural acercada a fines de junio por el rector Lazzeretti al intendente Guillermo Montenegro. Sin embargo, en julio, el Ejecutivo local presentó otra propuesta al Concejo Deliberante, quien debe autorizarla.

El plan del gobierno de Juntos apunta a, por un lado, convalidar un convenio que en 2019 firmó el exintendente Carlos Arroyo con la Asociación Luis Piedrabuena, para que la entidad pueda explotar el espacio lindero al Faro de la Memoria, el cual es ocupado irregularmente desde 2005. Por el otro, pide rubricar un segundo convenio, en este caso, entre la asociación y la empresa Burbarrell SA –que comercializa el gin Restinga-, para montar un emprendimiento turístico y comercial donde se podrá apreciar todo el proceso de destilación y fabricación del reconocido gin.

“La Unmdp no está en contra de la iniciativa privada, no tenemos ninguna animosidad. Hay una Necesidad de que el espacio público sea gestionado públicamente para el disfrute de los vecinos”, afirmó Buceta ante la Comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante. “Es un lugar con mucha historia y carga sensible para nuestra ciudad”, agregó el funcionario universitario.

La referencia se debe a que el predio en cuestión estuvo afectado al dispositivo de terrorismo estatal montado durante la última dictadura militar, siendo parte del centro clandestino de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería de la Marina (Esim). Por este motivo, la iniciativa es fuertemente resistida por organismos de derechos humanos, que este martes se volvieron a expresar en contra en el Concejo Deliberante, defendiendo la propuesta de la Universidad. A su vez, el proyecto universitario sumó el apoyo del Consejo Local de Niñez.

“La ciudad tiene una deuda en generar espacios así, sobre todo en el sur de la ciudad. La gestión municipal tiene una enorme oportunidad de aportar a la ciudad un espacio de estas características", reforzó Buceta. "No hay mejor empresa de asesoramiento para un trabajo como este que la Universidad Nacional", concluyó.