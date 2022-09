Fuerte rechazo de organismos de DDHH: “Es impensable que alguien quiera poner un bar en Auschwitz”

Referentes de organismos de derechos humanos pidieron a los concejales no avanzar con el proyecto. Foto: Prensa FdT.

“Decimos que ahí no”. Con esa certera definición, organismos marplatenses de derechos humanos sentaron posición en torno al proyecto por el cual el intendente Guillermo Montenegro pretende autorizar un emprendimiento turístico y gastronómico en un predio lindero al Faro, ocupado irregularmente por una asociación de exmarinos, y el cual formó parte del centro clandestino de detención de la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Esim) que funcionó durante la última dictadura militar.

Lo hicieron en el marco del inicio del tratamiento del proyecto en el Concejo Deliberante, donde el Ejecutivo apunta a convalidar un convenio firmado en 2019 por el entonces intendente Carlos Arroyo con la Asociación Luis Piedrabuena, que ocupa irregularmente el espacio desde 2005, y, a su vez, convalidar un segundo acuerdo entre esta entidad y la firma Burbarrell, la creadora del gin Restinga, para allí montar una destilería junto a otros emprendimientos.

“Es imposible pensar que en la Esma o en Auswitch -el principal campo de extermino nazi- a alguien se le ocurra poner un bar. No hacemos un juicio de valor sobre el emprendimiento privado, sino que decimos que ahí no. Es una ofensa a los que no están y a los sobrevivientes, son lugares sagrados desde el punto de vista de la historia”, aseguró Fernando Martínez Delfino, integrante de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos.

En esa línea, la coordinadora del Faro de la Memoria, Ana Pecoraro, recuperó la historia de lucha de los organismos para la recuperación del predio ocupado en 1976 por la Armada. “Pensar en una destilería o bar nos parece absolutamente contrario a lo que se viene trabajando desde los diferentes gobiernos municipales para recuperarlo como espacio público. Este predio tiene cargas históricas que venimos trabajando fuertemente con al apertura del espacio con la Unmdp”, contó, en referencia al proyecto impulsado por la universidad para instalar allí el Parque de las Infancias.

Tampoco faltaron los señalamientos hacia la ocupación del predio por parte de la Asociación Luis Piedrabuena. “Cualquier persona que usurpa un lugar es expulsada. Se ha usufructuado un predio sin pagar nada, en condiciones jurídicas flojas de papeles”, sostuvo la referente.

“Nunca quisimos que nuestro lugar de detención se convirtiera en un centro de terror, sino que trascendiera al futuro de otra forma. La Universidad es una herramienta que nadie puede discutir”, planteó, por su lado, Pablo Mancini, quien estuvo detenido en la Esim durante la última dictadura. "Es totalmente insultante y no vamos a aceptar que nos digan lo contrario. No puede ser que Mar del Plata se prostituya hasta ese nivel”, concluyó.

Finalmente, Martínez Delfino también relató que “cuando nos enteramos de este proyecto empresarial, nos sentimos ofendidos desde el punto de vista de las víctimas. Se pretende que en un lugar donde pasaron las cosas que pasaron se haga un emprendimiento comercial, festivo e incluso habitacional”.