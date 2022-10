Menos testigos y cinco audiencias: así será el juicio por el femicidio de Claudia Repetto

Con un rápido acuerdo para desistir de aproximadamente veinte testigos y ordenar el desarrollo de las audiencias, las partes que van a intervenir en el juicio por el femicidio de Claudia Repetto tuvieron este jueves un encuentro previo en el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 para cerrar los detalles del debate que comienza el lunes 17 de octubre.

El fiscal Leandro Arévalo, el abogado Maximiliano Orsini como representante del particular damnificado y el defensor oficial Cristian Rajuán desistieron de varios de los testigos propuestos y coincidieron en no superar las cinco audiencias pactadas originalmente.

Luego de los alegatos de las partes para el inicio del juicio, el Tribunal compuesto por los Jueces Mariana Irianni, Néstor Conti y Juan Galarreta escucharán el testimonio de los hijos de la mujer asesinada por Ricardo Rodríguez.

Tal como indicaron en distintas movilizaciones y como adelantó su abogado, harán foco en el proceso de búsqueda hasta que se detuvo al imputado y hallaron los restos de su madre. “Hablarán de la manera en que sea búsqueda revictimizó a toda la familia y como notaron irregularidades policiales en los operativos que se realizaron”, dijo el profesional.

Ricardo Rodríguez estuvo prófugo durante 26 días y fue atrapado por los propios hijos de la víctima a pocas cuadras de donde vivía Repetto. Tras confesar el crimen y señalar el lugar en el que había enterrado el cuerpo, quedó alojado desde fines de marzo en la Unidad Penal Nº44 de Batán, imputado por el delito de homicidio agravado al ser cometido por un hombre mediando violencia de género.

“Me puse celoso porque se iba a ver al tipo de la camioneta blanca, me agarró algo por dentro y no me acuerdo que pasó. Pero la quise revivir”, dijo Rodríguez en su declaración en Tribunales.

El 28 de marzo de 2020, casi un mes después de que sus hijos reportaran su desaparición de la casa que habitaba en el barrio Termas Huincó, el cuerpo de Claudia Repetto fue hallado a unos sesenta centímetros de profundidad en la zona de Los Acantilados, en el sur de la ciudad. El pozo estaba a escasos veinte metros del lugar en el que días antes habían encontrado la pala que Rodríguez abandonó tras llevar a su expareja a bordo de una motocicleta más de diez kilómetros sin ser registrado por ninguna cámara de seguridad.

La autopsia reveló que la mujer murió asfixiada debido a una broncoaspiración y que su cuerpo presentaba hematomas compatibles con un ataque a golpes.