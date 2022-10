La Anmat prohibió la venta de 16 marcas de anabólicos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este jueves el uso, la comercialización y distribución en todo el país de una serie de anabólicos, según informaron a través del Boletín Oficial.

Mediante la Disposición 8270/2022, el organismo establece la prohibición del “uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional, de cualquier producto de marca o elaborado por Utlab (Ultra Tech Laboratory SA), King Pharma, Medigen Human Pharmaceuticals, Cronos Lab S.A., Xtreme Labs, Gen Strong, Mager Pharmazeutischer Tierarzt, Omegabolic y T-Pharma hasta tanto obtenga las autorizaciones pertinentes para elaborar y distribuir sus productos en la República Argentina”.

Desde la Anmat informaron que las actuaciones se originaron en virtud de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud recibió el 30 de marzo de 2022 un oficio de la División Delitos contra la Salud Pública y Falsificación de Fármacos de la Policía Federal Argentina con productos secuestrados en el marco de una causa con intervención de la Fiscalía Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero, a fines de que se realice un informe.

En tanto, el organismo determinó retirar todos los lotes y presentaciones de “Textech 200, stanozolol, testosterona propionate, Utlab, Made in Hungary; “King Propiobolic, propionato de testosterona, King Pharma”; “Winstrol, super micronized stanozolol, Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”; “Cypionex, Testosterone cypionate, Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”; “T-Prop (testosterone propionate), Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”; “Clen 40, clenbuterol HCL, Medigen Human Pharmaceuticals, Germany”; “Testo Propio, Testosterona Propionato, Cronos Lab SA”; “Estanozolol comprimidos, Cronos Lab SA”; “Clenbu-40, clenbuterol hcl, Xtreme Labs, Made in Germany”; “Tamoxi-20, tamoxifen, Xtreme Labs. Made in Germany”

“Proviron, mesterolone, Xtreme Labs. Made in Germany”; “Clomifeno, GEN STRONG, Industria Argentina”; “Testogar, testosterona propionate, Mager Pharmazeutischer Tierarzt”; “Winstrol Omegabolic, stanozolol, Omegabolic”; “Methandienone, T Pharma”; “Stanozolol, T Pharma”