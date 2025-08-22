Baleó dos veces una casa para echar a su morador e instalar un búnker

Un gatillero de 32 años fue condenado este jueves a la pena de 4 años y 6 meses de prisión por haber atacado a tiros una casa el 24 y 25 de diciembre del año pasado en inmediaciones de El Mangrullo y Quiroga, cerca del club de pescadores. Se trata Alan Nicolás Machado, quien aceptó un juicio abreviado que fue homologado por la jueza Hebe Marcogliese.

De acuerdo a la investigación del fiscal César Pierantoni, en la tarde del 24 de diciembre del año pasado Machado realizó cuatro disparos contra el domicilio de un hombre de 61 años que resultó ileso. Para dicha balacera utilizó una pistola calibre 9 milímetros.

Al día siguiente, pero en horas de la noche, el gatillero volvió a atacar la misma propiedad, aunque en esa oportunidad usó una pistola calibre .22.

Para el fiscal Pierantoni las dos balaceras se dieron en un contexto de una disputa entre bandas por la comercialización de droga minorista en la zona del Mangrullo, ya que el objetivo de Machado y su presunta banda era echar al dueño de la propiedad para instalar un búnker.