Emocionante: Aaron cumplió su sueño y pudo surfear por primera vez en Mar del Plata

Aaron es uno de los miles de chicos que vino a participar de los Juegos Nacionales Evita. De Mar del Plata, sin embargo, se llevó algo mucho más valioso que una medalla de competencia: con la ayuda la ONG Alambreman, cumplió el sueño de conocer el mar y surfear por primera vez.

El joven de 18 años padece cuadriplejia, y forma parte de una numerosa delegación proveniente de Jujuy. El viernes, durante el desayuno, lanzó un comentario a la pasada: “Qué lindo sería surfear”. Sus profes lo escucharon y no quisieron quedarse de brazos cruzados. Así, en tan solo unas horas, materializaron las gestiones para que la expresión de deseo se vuelva realidad en la playa Puerto Cardiel.

“Yo tenía una persona conocida en Alambreman y así surgió el contacto. Ellos se comunicaron rápidamente con una escuelita de surf adaptado y a las 15 Aaron ya estaba en el mar, surfeando. Se dio todo en muy pocas horas. Fue increíble”, reconoció Fabián, uno de los profesores de la delegación jujeña.

El hombre decidió agradecerle “especialmente” a Nicolás Miranda, uno de los pioneros de la ONG que desde el 2017 se dedica a promover el deporte amateur y solidario, y a “todas las personas que involucraron para cumplir este sueño”. “Para nosotros que estamos a 2 mil kilómetros del mar es un logro enorme”, resaltó, en diálogo con 0223.

Aaron también expresó su agradecimiento y aseguró que fue “una experiencia re linda”. “Yo no conocía nada. Es algo nuevo. Lo del surf fue una sorpresa y me encantó. Y la ciudad también; es inmensa y me dan ganas de quedarme”, confesó el jugador de boccia, ante la consulta de este medio.

Pero después de una semana de competencia en los Juegos Evita y de sueños cumplidos, Aaron, sus profes y el resto de los compañeros ya preparan las valijas para retornar a Jujuy a partir de este sábado al mediodía. Fabián, por su parte, destacó la organización del evento deportivo por parte del Gobierno y sostuvo que “no hay nada que transmita más valores y solidaridad que el deporte”.

“Yo trabajo en la localidad de Ledesma, que está a 120 kilómetros de San Salvador (NdR: la capital de Jujuy), y el hecho de conocer el mar, de parar unos días en un hotel cinco estrellas, puede ser que para algunas personas parezca algo normal y simple pero mis alumnos lo viven como algo realmente imposible y soñado”, valoró.