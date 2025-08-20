Diputados dejó solo al Gobierno y rechazó el veto a la ley de emergencia en discapacidad

La Cámara de Diputados rechazó esta tarde por 172 votos contra 73 el veto a la ley de emergencia en discapacidad, al haber logrado los dos tercios para insistir con la sanción de la norma aprobada por el Congreso.

El rechazo al veto fue respaldado por los diputados de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Innovación Federal y el grueso de una decena de radicales.

En un intento desesperado y de último momento, el Gobierno anunció que evaluaba un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, minutos antes del inicio de la sesión. Sin embargo, el anuncio, publicado en X por el vocero presidencial Manuel Adorni, no tuvo efecto sobre los sectores aliados y rompió el blindaje.

Los giros más llamativos entre los “héroes” fueron los del puntano Carlos D’Alessandro, Marcela Pagano y la ex libertaria Lourdes Arrieta. Los dos primeros pertenecen al bloque oficialista. Los tres dejaron clara su postura desde el inicio, al dar quórum, y luego la ratificaron con su voto afirmativo.

También rechazaron el veto cinco integrantes del bloque PRO: Karina Bachey (San Luis), Sofía Brambilla (Corrientes), el larretista Álvaro González, la chubutense Ana Clara Romero —referente del gobernador Ignacio Torres— y Héctor Baldassi. Todos forman parte de los sectores que ya se habían desmarcado de las alianzas con La Libertad Avanza. Por su parte, Silvia Lospennato estuvo ausente, al igual que la santafesina Germana Figueroa Casas. María Eugenia Vidal apareció en el recinto minutos antes de la votación y se abstuvo, al igual que Gabriela Besana.

La iniciativa declara la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por un año) y busca asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad —de jerarquía constitucional— mediante una serie de medidas normativas, institucionales y presupuestarias. Entre otros puntos, garantiza partidas para incrementar el pago a prestadores de servicios y saldar deudas con enfermeros, acompañantes y transportistas; crea una pensión no contributiva por discapacidad equivalente al 70 % del haber mínimo jubilatorio; actualiza asignaciones a talleres protegidos y refuerza programas de la ANDIS.

Ahora será el turno del Senado, donde el oficialismo enfrenta un panorama mucho más adverso. Para que el veto sea definitivamente rechazado, se necesita nuevamente una mayoría de dos tercios. Sin embargo, en la sesión del 10 de julio —cuando la ley fue originalmente tratada— la Cámara alta la aprobó por unanimidad, lo que anticipa un posible revés aún más contundente para el Gobierno.