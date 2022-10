Conmoción en Balcarce: apoyo popular a la mamá de Vittorio Farías

24 horas después del hecho que revolucionó a la ciudad de Balcarce con la muerte del pequeño Vittorio Farías, más de 600 personas se concentraron en la céntrica plaza Libertad para brindar su apoyo a Florencia Doménico, la mamá de la criatura fallecida el jueves pasado en un confuso episodio en el que su padre terminó ahorcándose.

Vecinos, algunos familiares de la mujer y compañeros de la empresa en donde trabaja Florencia decidieron reunirse en horas de la tarde de este viernes para manifestar su compañía con Doménico en el duro momento que le toca vivir.

Más de 600 personas se reunieron en la plaza Libertad de Balcarce. (Foto radiogabal.com.ar)

Sobre la rotonda de la plaza se encendieron velas que fueron colocadas en la base de la pirámide del monumento central que tiene ese espacio público.

Luego se soltaron una serie de globos blancos con dos frases predominantes a modo de pedido popular: “No más Florencias” y “Por ustedes mujeres”, en referencia a las situaciones de violencia de género que tuvo que vivir Doménico con su expareja, Gabriel Farías.

Las velas colocadas en la plaza Libertad de Balcarce para recordar a Vittorio Farías. (Foto radiogabal.com.ar)

“No sabía que decir en este momento, la familia pidió respeto, pero como mamá y cómo mujer, siento que tendríamos que apoyarla y mandarle nuestras fuerzas, nadie sabe cómo va a salir de esto, quiero decirle gracias a todos los presentes”, expresó Soledad, la vecina que organizó la convocatoria, según da cuenta el sitio radiogabal.com.ar.

“Yo a Flor no la conocía, pero lo qué pasó fue algo muy duro, quiero que todos se replanteen lo que está pasando, y que esto no vuelva a suceder, qué no haya otro Vitto, que no haya otra Florencia, gracias por haberme apoyado, que todas las fuerzas que juntamos se las mandemos a esa mamá, dios la ilumine” concluyó la mujer.