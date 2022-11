Choques en el Concejo por el proyecto para privatizar el gimnasio del Patinódromo

El proyecto del gobierno de Guillermo Montenegro para privatizar por tres años y poner en funcionamiento el gimnasio ubicado en el Patinódromo Adalberto Lugea en el Parque Municipal de los Deportes, parece transitar sus horas finales, con destino hacia el fracaso. Es que los bloques del Frente de Todos y Acción Marplatense hicieron explicita su negativa a concesionar un espacio deportivo y ello haría que el expediente sea archivado en la Comisión de Legislación, donde tienen mayoría.

Eso estuvo a punto de concretarse este lunes en la sesión, donde sobre la hora el oficialismo evitó la votación al plantear la pretensión del presidente del Emder, Andrés Macció, de exponer ante los miembros de Legislación para dar detalles sobre la iniciativa. A priori, esa exposición se llevaría adelante la próxima semana, tal lo cual, de no mediar novedades, la oposición hará sentir sus votos.

“Este sería el primer antecedente desde que existe el Complejo Panamericano, desde los tiempos en los cuales Don Ángel Roig defendía que no se privatice ningún escenario. Sería un antecedente peligroso”, expuso Vito Amalfitano (FdT). Similares consideraciones tuvo Horacio Taccone, presidente del bloque vecinalista: “No es bueno para la ciudad arrancar un camino que puede ser peligroso”. Ambos bloques dejaron en claro que votarán en contra de la propuesta y el presidente Macció no pareciera tener demasiado margen para revertir las posturas.

“Concesionar es la solución más fácil, es hacer que otro venga y se ocupe de una de las misiones y funciones que tiene el Emder. No estamos de acuerdo con eso. Cuando estuvimos en la gestión del Emder no se nos ocurrió privatizar nada y de hecho impulsamos nuevos escenarios, como las canchas de Hockey. Con la concesión uno pierde el control”, agregó Taccone, reivindicando la gestión del Emder durante el gobierno de Pulti, donde él fue uno de los presidentes del ente. En su lugar, el concejal pidió que el Emder desarrolle el gimnasio con sus propios recursos, destacando la capacidad y formación del personal que cumple funciones en el ente.

En julio de 2021 el gobierno había anunciado el inicio de obras en el gimnasio. Foto: Prensa MGP.

Más allá del expediente en tratamiento, las posiciones fueron vertidas como una postura en general, lo que adelantaría argumentos que podría ser vertidos ante debates futuros de similar índole. Por caso, la oposición viene pidiendo mayores precisiones tras el anuncio realizado por el intendente Montenegro y el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, respecto a la firma de convenio para que la entidad se haga cargo de la gestión del Estadio Minella, con la idea de transformarlo en “la casa de las selecciones nacionales”. De hecho, este lunes los concejales también aprobaron una comunicación para que el Ejecutivo informe los avances del proyecto anunciado entre la Municipalidad y la AFA para la puesta en valor del Estadio Minella.

“Resulta ilógico no abrirse a nuevas posibilidades”

El presidente del bloque oficialista Vamos Juntos, Agustín Neme, encabezó los cuestionamientos a la oposición. “Estamos discutiendo una concepción sobre cómo se gestiona los recursos y cómo vamos a una nueva forma de gestión. No entiendo por qué sectores se cierran tanto a una vinculación entre público y privado en beneficio de los vecinos y que mejore la oferta deportiva. Me resulta ilógico no abrirnos a este tipo de posibilidades”, reclamó.

“No esperemos todo del Estado, porque no vamos a lograr resultados. Está evidenciando que si seguimos pidiendo todo al Estado no vamos a lograr los mejores resultados para nuestras sociedades”, agregó, defendiendo otras iniciativas como el padrinazgo de espacio público, que suscitó cuestionamientos por la publicidad que una marca deportiva realizó en Plaza Güemes.

La Comisión de Legislación recibirá al presidente del Emder. Foto: Prensa HCD.

“No nos negamos a la inversión privada”, aclaró Amalfitano, que recordó distintas experiencias de asociaciones con privados para el desarrollo de actividades deportivas, como los extinguidos torneos de verano de fútbol. Taccone también se manifestó en similar orientación, donde además postuló que solo el Estado se aboca al desarrollo de emprendimiento no redituales en términos económicos, como el caso de los Polideportivos Barriales.

En tanto, los cuestionamientos de la oposición también se enfocaron en el contenido del pliego de bases y condiciones presentado por el Emder para la licitación. El canon mensual de 60 mil pesos mensuales fue uno de los puntos atacados, como el hecho que el privado estará exento del pago de los servicios de luz y gas, que correrán por cuenta del Emder. Taccone, conocedor del tema en tanto presidente de Once Unidos, advirtió que el costo de los servicios sería mayor que el canon, por lo que derrumbó el argumento oficial del beneficio económico que significaría para el ente.

Además, si bien se contempla la gratuidad para deportistas becados del Emder y de los equipos de levantamiento de pesas, los concejales opositores plantearon su disconformidad con que los profesores a cargo deberán ser del Emder y no el personal de la empresa.

Todos estos aspectos estarán sobre la mesa cuando el presidente del Emder, Andrés Macció, visite la Comisión de Legislación en los próximos días. La postura de la oposición parece inamovible, con señales hacia uno de los temas para alimentará la agenda legislativa en las próximas semanas, el acuerdo de la Municipalidad con la AFA por el Minella.