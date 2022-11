Qué ver en la recta final del Festival de Cine

El Festival Internacional de Cine de Mar del Plata entra en su etapa final con el fin de las competencias internacional y Latinoamericana.

En la sección Competencia Internacional se presenta How to Blow Up a Pipeline, del estadounidense Daniel Goldhaber. Un thriller que, montado sobre el formato de las heist movies, narra la historia de un grupo de activistas ambientales que se propone sabotear un oleoducto en territorio texano. Una película política que no desdeña los recursos del cine de género.

En el espacio latinoamericano, en tanto podrá verse el film Notas para una película, trabajo en el que el extraordinario cineasta chileno Ignacio Agüero realiza su primer acercamiento a la ficción, pero sin abandonar los recursos del documental que tanto conoce y tan bien maneja. A partir de ese formato híbrido aborda la historia del belga Gustave Verniory, el ingeniero que estuvo a cargo de la instalación de la línea ferroviaria en la Patagonia trasandina, a fines del siglo XIX.

También tendrá su cierre la Competencia Estados Alterados con la presentación de Geographies of Solitude, film en el que la canadiense Jacquelyn Mills realiza un notable registro de observación del particular entorno natural de la extraña isla Sable. Invirtiendo los términos habituales en el documental sobre exploradores, Mills coloca al paisaje como protagonista y convierte a la bióloga Zoe Lucas en un elemento más dentro de este.

Este viernes llega el turno de la Competencia En Tránsito / Work in Progress, la clásica sección de cine en construcción en la que se presentarán 12 proyectos de largometrajes en distintas etapas de producción, en busca de apoyos para continuar avanzando con los diferentes procesos que demanda la factura de una película.

Dentro de la sección ¿Cuánto tiempo es un siglo? tendrá lugar una función triple. En ella se verá La sonriente Madame Beudet, del francés Germaine Dulac, acompañada por dos maravillosos cortos animados de la alemana Lotte Reiniger, Cenicienta y El secreto de la marquesa. La propuesta musical correrá por parte de Atacama – Ensamble de improvisadoras.

Otro de los nombres imperdibles de este año hará su presentación en el marco de la sección Autoras y Autores. Se trata de la nueva película de Jafar Panahi, No Bears, un relato que comienza como un ingenioso juego de cine dentro del cine, para que el gran director iraní vuelva a construir una mirada profunda sobre algunos de los conflictos que atraviesan a la sociedad de su país. Además, dentro de Nuevas Autoras - Nuevos Autores se mostrará Matadero, del cordobés Santiago Fillol.

Por su parte, las noches de Galas oficiarán de espacio en el que se presentará A Bit of Light, de Stephen Moyer; mientras que El sistema Keop/s, de Nicolás Goldbart, animará las noches de películas al Aire Libre que se realizan en Villa Victoria. Para ponerle un moño al día, nada mejor que la tradicional fiesta cinematográfica de medianoche de Hora Cero, que cerrará la presentación de la trilogía de películas dirigidas por el francés Quentin Dupieux con el estreno de Incroyable Mais Vrai.