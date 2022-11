Santiago Mitre y el desafío de narrar el hecho más heroico de la democracia

El Espacio Incaa Chauvin inauguró su sala con la proyección de “Argentina, 1985”, la pelicula nacional más vista hasta el momento que cuenta la historia de la gesta del Juicio a las Juntas Militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Horas antes de la proyección del film que superó el millón de espectadores, su director, Santiago Mitre habló con 0223.

“Estamos realmente muy contentos con la recepción que está teniendo la película y todo lo que pasa con la peli y felices de presentarla en la inauguración de este espacio y de poder participar del Festival de Cine”, dijo el cineasta que reveló que la película se filmó durante la pandemia, en un contexto que calificó como “difícil” y agregó que el proyecto demandó cuatro años de trabajo previo al inicio del rodaje. “Relata un hecho importantísimo en la historia argentina y para el inicio de la democracia y trabaja en una herida que tiene la sociedad”, expresó.

Según explicó Mitre, "Argentina, 1985" fue una película muy difícil de armar, que requirió un gran trabajo de investigación, charlas con gente que participó en el juicio, testigos, funcionarios, integrantes del gobierno de entonces. “Sabíamos que es un tema muy sensible y queriamos reflejar lo más fielmente posible”, sostuvo al tiempo que relató que el Juicio a las Juntas es un tema que siempre consideró “potencialmente filmable” y siempre admiró “por lo heroico de la decisión de enjuiciar a los militares que habían gobernado el país a menos de un año del retorno de la democracia”, dijo.

“Si bien pasó mucho tiempo, hay mucha gente que lo tiene presente y había mucha otra gente que que no tenía real dimensión de la importancia del Juicio a las Juntas. Lo que significó en la consolidación de la democracia e intentar traer justicia, un poco de paz y sanar las heridas que dejó la dictadura”, aseguró el cineasta.

Consultado sobre la selección de los 90 actores que fueron parte del elenco de “Argentina, 1985”, Mitre reveló que, Ricardo Darín fue uno de los productores, además del protagonista de la película. “Tambien sabía que quería trabajar con Peter Lanzani y después hicimos un casting como en cualquier película.La verdad es que no me acuerdo si algún actor me dijo que no, pero estoy muy contento con todos los que dijeron que sí”, dijo.

Por último, el director de cine se refirió a la particular forma de difusión del film que se proyecta de manera simultánea en salas de cine y en una plataforma de streaming. “Creo que está bueno lo que pasa y no hay rivalidades. La gente que quiere ir ver la película en el cine va al cine y la que quiere verla en su casa la ve en su casa. Una cosa complementa a la otra”, cerró.