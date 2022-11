La pesca inició un paro indefinido en reclamo de mejoras salariales

El Sindicato Marítimo de Pescadores (Simape) de Mar del Plata anunció un paro de actividades por tiempo indefinido en reclamo de una recomposición salarial.

La medida de fuerza fue anunciada después de una audiencia que se celebró este martes en el Ministerio de Trabajo de la Nación, tras el cuarto intermedio que se había fijado en la audiencia anterior.

En el cónclave, el secretario general de Simape, Pablo Trueba, apuntó contra los representantes legales de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa) y de la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (Caabpa) por las negociaciones llevadas adelante en el marco de la discusión de la paritaria 2022-2023.

Ante la falta de avances, el sindicato que reúne a los trabajadores de la pesca ascusó que "no ha tenido una real representación en la mesa de negociaciones" y decretó un paro total de activididades "hasta tanto no se arribe a un acuerdo". "Lamentablemente la medida de fuerza no fue convocada por nosostros, sino por las evasivas de los asociados a las cámaras empresarias referidas", apuntaron.

"Veníamos negociando, cediendo de las dos partes y cuando hice la contrapropuesta decidieron dos personas que ni siquiera tienen barcos fresqueros. La reunión se rompió por completo", aseguró Trueba a 0223.

"Decidimos frenar todo con una medida de fuerza. Hasta que no nos sentemos a hablar con los reales representantes de los barcos esta medida va a seguir", ratificó Trueba. A su vez, confió que cada empresa tendrá la libertad de negociar con el gremio, dándole la posibilidad de salir a navegar.

Pablo Trueba, secretario general del Sindicato Marítimo de Pescadores.

Al igual que otros gremios de distintas actividades, el sector reclama una recomposición salarial por encima del 100% y no remunerativa para quedar libre de impuestos.

Se trata del segundo paro de actividades que se anuncia en el Puerto de Mar del Plata, después de la medida de fuerza que anunció el lunes la Asociación de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca y no se descarta que en las próximas horas se sumen nuevos gremios.