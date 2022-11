Toma en Las Heras: el gobierno insiste en que “se debe recompensar el esfuerzo”

A horas de que el gobierno municipal y las familias que a fines de octubre habían tomado un predio del barrio Las Heras para pedir por un lugar donde vivir, el intendente Guillermo Montenegro reiteró su postura en contra de ese tipo de acciones y remarcó que buscarán ser “facilitadores” para que esas personas puedan acceder a un empleo.

“Valoramos el esfuerzo de cada vecino, del que se levanta a las 4 de la mañana o el que construye su casa en 30 años”, deslizó el mandatario local al ser consultado sobre cómo avanzan las negociaciones entre el municipio y el grupo de familias sin vivienda que durante diez días ocupó un terreno ubicado en Fortunato de la Plaza al 8700.

En ese orden, ratificó su intención de ser “facilitadores de la bolsa de empleo” para que “sea el esfuerzo lo que se recompense” y, aunque reconoció que es “poca” la disponibilidad de tierras con destino a viviendas sociales, aclaró que “no puede pasar que alguien se apropie de algo que no es suyo y en este concepto general tenemos que estar todos de acuerdo”. “Eso -agregó- habla del control, del orden, del respeto al otro; de premiar el esfuerzo, el trabajo. Decimos sí dialogar, ver el problema concreto y buscar una solución de trabajo para que la gente pueda adquirir lo que necesita, pero no agarrando lo del otro”, remarcó.