Con el reclamo por el edificio propio vigente, la Emad continuará en su actual sede hasta 2026

La Escuela Municipal de Arte Dramático Angelina Pagano continuará funcionando al menos hasta mediados de 2026 en su actual sede de Necochea 3.672, en medio de los cuestionamientos de la comunidad educativa por el estado de las instalaciones y el proyecto para contar con un edificio propio para la entidad municipal.

En los últimos días y a través del Decreto 2383/2023 del intendente Montenegro, la Municipalidad confirmó la renovación del contrato de locación del inmueble donde funciona la Emad, tras las preocupaciones que habían surgido en los últimos meses luego que trascendiera que el propietario no tenía interés en continuar con el vínculo que venció a fines de agosto de este año.

El nuevo contrato tiene vigencia hasta el 31 de agosto de 2026, donde la Comuna abonará un alquiler mensual de 1,2 millones de pesos durante el primer semestre. A ese número se llegó luego de una propuesta inicial de $1,9 millones formulada por el titular del inmueble, reducida a $950 mil por la Comisión Permanente de Tasaciones municipal. Como contraoferta, el dueño planteó $1,5 millones, llegando a un precio final de $1,2 millones.

El proyecto de un edificio propio para la Emad se encuentra en carpeta en el Ejecutivo municipal, donde fue incluido en el Presupuesto 2023 con una partida de $300 millones para la primera etapa. En un contexto de incertidumbre económica, lo que además no se termina de definir es la ubicación para el edificio, donde en los últimos meses se descartó un predio cercano a la Vieja Usina. En principio, los ojos ahora se posaron sobre un terreno de Parque Luro, en el norte de Mar del Plata.

El Centro de Estudiantes había expuesto en Banca 25 las falencias del actual edificio de Necochea.

El reclamo por un edificio propio y la mejora de las condiciones de infraestructura del actual complejo es de larga data y en el último tiempo la voz de la comunidad educativa se hizo sentir en manifestaciones en la vía pública, como así también en el Concejo Deliberante. Por caso, referentes expusieron en diferentes oportunidades en la Comisión de Educación e incluso en Banca 25.

“Es un edificio que no nos permite desempeñar las capacidades para nuestra formación educativa. No cuenta con condiciones mínimas de seguridad, no contamos con salidas de emergencias, apenas tenemos los matafuegos necesarios, sin las escaleras reglamentarias. Lo único que queremos pedir es que nos tengan en cuenta”, expresó el año pasado la presidenta del Centro de Estudiantes del Emad, Isabel Fraternali.