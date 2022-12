El Concejo Deliberante sesiona para aprobar el aumento del 73% en las tasas municipales

El Concejo Deliberante sesionará este jueves desde las 10 horas con un temario centrado en el tratamiento de las ordenanzas Fiscal e Impositiva, donde el oficialismo ya cuenta con los votos necesarios para aprobar un incremento del 73% en las tasas municipales.

El escenario quedó aclarado tras la votación favorable que los expedientes tuvieron este martes en la Comisión de Hacienda, donde Acción Marplatense (AM) aportó un voto clave para que las iniciativas no naufraguen, ante los votos en contra del Frente de Todos y el concejal Alejandro Carrancio. De no mediar novedades, el aumento contará con 14 votos sobre 24 concejales, contabilizando a los 11 del interbloque de Juntos, los dos de AM y el restante de Nicolás Lauría.

La actualización de tasas y derechos propuesta por el intendente Guillermo Montenegro asciende al 73%, una pauta que desde el Ejecutivo es presentada como potencialmente por debajo de las proyecciones inflacionarias para el próximo año. Para ello, como lo explicó el secretario de Hacienda, Germán Blanco, se toma el promedio de la inflación estimada por el gobierno nacional (60%) y el relevamiento del Banco Central en encuestadores privados (96%). “La actualización de tasas está 5 puntos por debajo de esa inflación promedio, que es del 78%”, destacó Blanco durante su exposición ante los concejales.

Entre algunas de las novedades que traen las ordenanzas en debate, se destaca la incorporación del pago de un derecho para los comerciantes gastronómicos por la ocupación de la vía pública con decks, quienes hasta el momento estaban exento del pago tasas. El monto a pagar ascenderá a $9.800 anuales por metro cuadrado, un monto que fue criticado por la oposición. Sin embargo, ningún bloque propuso un cambio a dicho artículo ni formuló un dictamen altenativa.

Funcionarios del Ejecutivo explicaron el Presupuesto durante cinco jornadas de debate. Foto: 0223.

Además, el gobierno impulsa incentivos fiscales para las empresas que contraten jóvenes de hasta 25 años, mujeres y personas trans, donde podrán computar un pago a cuenta sobre la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene. Además, estarán exentos de esta tasa las firmas que realicen capacitaciones laborales gratuitas.

Tal y como lo dispone la Ley Orgánica de las Municipales, una vez que el Concejo Deliberante apruebe las ordenanzas Fiscal e Impositiva, deberán ser ratificadas por la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, prevista para el 28 de diciembre. Ese mismo día se realizará la última sesión de Concejo Deliberante del año, donde también se aprobará el Presupuesto 2023 de la Administración Central, los entes descentralizados y Osse, expedientes a los cuales aún le restan tratamiento en las comisiones de trabajo