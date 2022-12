Un hospital sin gas... ¿y sin agua corriente?: así es el proyecto para sumar al Higa a la red de Obras Sanitarias

Referentes de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) revelaron que tienen un plan para poder incorporar al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Dr. Oscar Alende a su red de agua en la ciudad.

Las instalaciones del edificio central del principal hospital público de Mar del Plata siempre se abastecieron por perforaciones propias, algo que a muchos sorprendió después de lo que expuso el viernes en el Concejo Deliberante el hombre de la Unión Cívica Radical (UCR), Gustavo Pujato.

“El Higa no tiene agua corriente y de esto me enteré hace poco. El hospital no está conectado a la red de Obras Sanitarias porque se provee de pozos surgentes y almacena el agua en tanques sobre los que caminan palomas”, apuntó el edil.

Pujato mostró preocupación por la vieja conexión de agua del Higa. Foto: archivo 0223.

La exposición de Pujato no fue aislada ni casual: se enmarcó dentro de la preocupación con la que insiste el oficialismo por el estado estructural del Higa, que desde el 6 de noviembre permanece con el suministro de gas interrumpido.

Al ser consultado por 0223, Carlos Katz, el presidente de Obras Sanitarias, reconoció que le “parece arriesgado” que el hospital provincial siga “dependiendo únicamente de perforaciones porque puede fallar una bomba o modificarse la calidad del acuífero en el lugar”, por lo que instó a avanzar en conversaciones para que se pueda modificar esa realidad.

“Hay que ponerse a trabajar. De hecho, nosotros ya realizamos un proyecto hace tiempo. No es nueva la oferta de Osse para que el Hospital se pueda conectar”, aclaró, y agregó: “Antes no podíamos ofrecer un plan b, hoy si, y creemos que estaría bueno retomar las conversaciones con el Ministerio de Salud bonaerense. Sería una forma de tener un problema menos en la cabeza”.

Katz aseguró que la incorporación del Higa a la red de Osse no demandaría una obra de "alta complejidad". Foto: archivo 0223.

Por las dimensiones del Higa, Katz dijo que la conexión a la red debería hacerse a un “caño mayor” que se encuentra a 300 metros del predio de Juan B. Justo. “El hospital tiene buena capacidad de reserva. Esta obra no sería una cosa de alta complejidad”, confió.

El responsable de la empresa estatal municipal, de todos modos, no puso en duda la calidad del agua con la que hoy se abastece el centro hospitalario: “Siempre colaboramos con el hospital y distintas instituciones, y si encontramos algo que nos preocupa, lo alertamos. Y yo no tengo presente que haya un problema de calidad de agua ahí”.