Unas 15.000 personas siguen sin poder usar la Sube en Tandil

Este jueves por la mañana el intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, recibió en el palacio municipal al Ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, con quien mantuvo un encuentro de trabajo sobre diferentes temas relacionados al distrito.

Entre las acciones conjuntas concretadas los funcionarios procedieron a entregar las credenciales del llamado pase libre multimodal, destinadas a 307 tandilenses que completaron el trámite y padecen algún problema de discapacidad.

Otro de los temas tratados por Lunghi y D´Onofrio en conferencia de prensa fue el de la demorada implementación de la tarjeta Sube en el distrito serrano, donde los cálculos indican que hay al menos unas 15.000 personas que podrían verse beneficiadas por su uso.

Al respecto D´Onofrio recordó que el tema “es competencia federal” pero de inmediato aseguró que la provincia “está trabajando con el ministro Alexis Guerrera” para darle una resolución a la problemática.

“Nos han incorporado en la mesa de trabajo y solo depende de la importación y las maquinarias que tengan que entrar. Todos los requisitos están dados, la documentación está presentada en tiempo y forma por el municipio, así que solamente nos falta poder tener el material para cumplir con esta demanda”, detalló el ministro al respecto.

De la reunión también participaron el diputado provincial Germán Di Cesare, el Secretario de Gobierno, Miguel Lunghi (hijo), la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Alejandra Marcieri y la Directora de Discapacidad y Adultos Mayores, Lucía González.

Miles de tandilenses sin beneficios por la Sube

Meses atrás el concejal tandilense Nicolás Carrillo reveló que son al menos 15.000 los usuarios de colectivos del partido que se quedan sin los beneficios que genera el sistema Sube.

“Por no contar con la tarjeta en nuestra ciudad, más de quince mil usuarios, beneficiarios de la AUH, jubilados, personal del trabajo doméstico, seguro por desempleo, pensiones no contributivas, Potenciar Trabajo, monotributo social, no cuentan con una tarifa diferenciada. En términos de bolsillo deberían tener un descuento del 55%, sería un boleto de $23 promedio a diferencia de los $47 actuales”, pormenorizó el edil del Frente de Todos.

Tarifas y subsidios

Al hacer uso de la palabra D´Onofrio también detalló que se trabajará con la gestión de Lunghi “en conjunto para revisar tarifas”.

“Ellos nos van a compartir el trabajo que hicieron sobre estructuras de costos para ver como ajustamos el tema de subsidios para que la tarifa no recaiga siempre sobre el usuario. Ver cómo podemos, con el esfuerzo del municipio, de la provincia y de Nación, que en la tarifa la brecha no sea tan grande con la zona del Amba”, explicó al respecto el funcionario bonaerense.

“Tengo que destacar que el servicio que se está prestando de manera escalonada con el boleto obrero y una serie de beneficios que trabajó el municipio en su sistema, es de avanzada y realmente van en el buen camino”, completó D´Onofrio.