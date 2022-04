La asamblea de concejales y mayores contribuyentes define el aumento de tasas

Luego de lograr la aprobación del Presupuesto 2022, el gobierno afrontará este martes al mediodía el capítulo final para lograr un aumento del 45% de las tasas municipales en la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes que debatirá la ordenanza preparatoria de la Fiscal e Impositiva.

El proyecto ya fue avalado el pasado 31 de marzo en Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante, pero aún le resta el último trámite en función de lo establecido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, debido a que todo aumento de impuestos debe ser sancionado por la conocida como Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, una institución colonial que es cuestionada por prácticamente todos los espacios políticos.

El Presupuesto 2022 y la actualización de tasas sumó el respaldo clave de Acción Marplatense, luego del acuerdo denominado “Decisión para una ciudad con presupuesto”, por el cual el Ejecutivo se comprometió a retomar proyectos impulsados durante el gobierno de Gustavo Pulti y abandonados en los últimos siete años. En tanto, el Frente de Todos y Crear Juntos se abstuvieron respecto al Presupuesto, pero votaron en contra de los incrementos de tasas.

Los 13 votos que contabilizan el pultismo y el interbloque de Juntos fueron suficientes para superar la instancia del Concejo Deliberante, pero otro se especulaba podría ser el escenario de cara a la Asamblea de este martes. Es que la nómina de Mayores Contribuyentes corresponde a la anterior composición del Legislativo, donde el Frente de Todos tenía un voto más. Además, dicha lista se realizó cuando Lauría integraba Vamos Juntos, donde ubicó a dos allegados suyos entre los titulares. Asimismo, hasta las últimas horas permanecía la incógnita respecto a la postura que asumiría el mayor contribuyente de Cristina Coria, la exconcejal radical cuya línea interna, Evolución, se encuentra fuera del esquema de poder de Juntos en Mar del Plata.

El acuerdo del gobierno con Acción Marplatense será clave para lograr la actualización de tasas.

En el oficialismo, sin embargo, hay tranquilidad y especulan que, más allá de afrontar las críticas que realizará la oposición “dura”, no tendrían inconvenientes en superar la instancia. Ante el acercamiento logrado con Lauría en los últimos meses, confían en que el exbasquetbolista tendrá un “gesto” y le reconocerá al oficialismo el votante de más que tiene. “Los mayores contribuyentes son de los bloques, no de los concejales”, repiten en el entorno de Montenegro. Cerca del presidente de Crear Juntos rechazaban esa posibilidad. En el caso de Coria, si bien nadie se atreve a dar una sentencia, dan por descartado que la experimentada exconcejala no dinamitará los puentes con Montenegro.

Lo que hasta hace un año podría haber sido un gran dolor de cabeza para el gobierno, hoy es tranquilidad. Es que en caso que Lauría haga valer su voto extra, se estaría dando un empate en 24. La Asesoría General de Gobierno y el Tribunal de Cuentas ya avalaron la interpretación de que ante ese escenario la presidente del Concejo Deliberante puede desempatar con su voto doble, una situación que hasta meses atrás no era tan clara pero que se allanó con casos en Necochea y Olavarría. De llegarse a ese punto, la radical Marina Sánchez Herrero estará en condiciones de aprobar el aumento del 45% en las tasas y derechos.