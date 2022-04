Situación de calle: el municipio pide a la Justicia internaciones compulsivas

El gobierno de Guillermo Montenegro recurrió a la Justicia de Mar del Plata para poder avanzar con la "internación compulsiva" de una docena de personas en situación de calle atravesadas por problemas de salud mental.

Al considerar que estas personas no solo representan un “peligro” para sí mismas sino para la integridad física de terceros, el municipio tramitó en los últimos días una serie de oficios judiciales y por esta fecha aguarda el dictamen de las autoridades intervinientes de los tribunales de Familia para saber si tiene una respuesta favorable a la solicitud.

“Ya presentamos el año pasado los mismos oficios para tratar de lograr una internación compulsiva pero no tuvimos los resultados esperados. Vamos a ver si en este 202 podemos lograr que el área de salud mental del Regional dé el visto bueno para subsanar la situación de estas personas que están hace mucho tiempo en la calle”, dijo a 0223 Gerardo Micas, jefe del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales.

El hombre de Desarrollo Social aclaró al respecto que se trata de “diez o doce personas” que representan “casos históricos de calle en Mar del Plata” por permanecer durante tanto tiempo sin el resguardo de ninguna clase de hogar o refugio. “Son personas que ponen en riesgo su salud y la de terceros, y por eso se pide la intervención a la Justicia”, justificó.

En caso de que los tribunales de Familia hagan lugar a los oficios solicitados, entonces el municipio tendrá la potestad para avanzar con la diligencias de rigor, en colaboración con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (Same), que es quien debe realizar el traslado al área de salud mental del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) Oscar Alende donde se realizan las evaluaciones psicológicas de cada indigente.

“Nuestro límite de intervención es la voluntad de las personas”

En este marco, el funcionario municipal recordó nadie puede por llevar por la fuerza a una persona en situación de calle que se niega a ser trasladada a un parador u otro tipo de centro de contención. “El límite de intervención siempre está en la voluntad de la persona en situación de calle”, sintetizó.

Gerardo Micas reivindicó el trabajo que se lleva adelante desde el 2018, de manera ininterrumpida, en el marco del programa municipal de Personas en Situación de Calle. Foto: 0223.

“Nosotros vamos a todas las denuncias que hace la gente pero siempre repetimos lo mismo: nuestro límite es la voluntad”, reiteró aunque aclaró: “Si no quiere asistir al parador, se le deja el kit: un aislante, una frazada y una infusión caliente. Y además se insiste. No es que vamos una vez y como no quiere ir, no vamos más. Tratamos de generar confianza para que la persona quiera asistir al parador”.

Micas también valoró el trabajo en conjunto y la relación “permanente” con los voluntarios de la Noche de la Caridad y del Hogar Nazaret, que depende del Obispado de Mar del Plata, para dar respuesta a esta problemática social. “El abordaje es complicado porque está atravesado por múltiples factores pero siempre tratamos de dar un acompañamiento integral”, indicó.

Nuevo censo

En el 2021, el relevamiento oficial que hizo la secretaría de Desarrollo Social dio como resultado la presencia de alrededor de 150 personas viviendo en las calles de Mar del Plata durante el invierno. Pero el número varía año a año y por eso la municipalidad ya comenzará esta semana con un nuevo censo para tener certeza del nivel de asistencia que deberá afrontarse en los meses más fríos.

Este jueves y viernes (de 6 a 9 y de 21 a 0) y el sábado (de 6 a 9) se desplegarán distintos agentes municipales para determinar el número de los indigentes. “Una vez que procesemos los datos, vamos a tener el número real de este año, pero sin duda varía entre verano e invierno por la cantidad de personas que vienen a trabajar en temporada”, reconoció Micas.

El jefe del Departamento de Asistencia Crítica y Urgencias Sociales valoró el trabajo que se lleva adelante desde el 2018, de manera ininterrumpida, en el marco del programa municipal de Personas en Situación de Calle y ratificó que el objetivo es “garantizar la asistencia médica inmediata” para que cualquier persona “reciba la atención digna que merece”.

“Se trabaja siempre, los 365 días del año, las 24 horas del día, con recorridas diarias de mañana y tarde noche donde se van puntos fijos, además de dar cobertura a las denuncias a que llevan a través del 147 para luego hacer la devolución a cada denunciante”, indicó el funcionario, quien recordó que las denuncias se pueden radicar directamente al 147 o al 4650443 (teléfono del parador municipal “Las Américas”).