Miedo al miedo: un podcast sobre cómo se transformó esta emoción luego del Covid

Según sentenciaba H.P. Lovecraft, el miedo es la emoción más antigua y poderosa de la humanidad. Y en especial el miedo a lo desconocido.

Miedo al miedo es lo nuevo que acaba de lanzar la plataforma de audio por suscripción Podimo. Se trata de un podcast semanal hecho por Gonzalo Heredia y escrito por Bibiana Ricciardi, que nos conduce a través de los miedos, y sobre todo, la transformación que ha visto esta emoción tan antigua luego de la pandemia por Coronavirus.

El mundo del podcast es un mundo totalmente nuevo para muchos de nosotros. Hablamos de un universo totalmente distinto a la lectura habitual, pero que de a poco va ganando terreno en todo el mundo.

En La peste, Camus decía que “El ser humano recordará los días de la peste con temor por la fragilidad de la vida”. Y si de algo nos dimos cuenta durante la pandemia es de lo frágiles que somos.

“Con respecto a la pandemia yo tuve diferentes estadíos y, obviamente, tuve la incertidumbre de vivir algo totalmente ficticio, algo de lo que no teníamos ni idea. La mía es una generación que no ha atravesado guerras, ni guerras civiles ni dictaduras. Es una generación de plena era de la comunicación, en todo sentido. Y cuando empezó lo del Covid, y a expandirse, al menos yo me recuerdo las primeras semanas pegados al televisor tratando de entender qué es lo que pasaba y sabiendo también que estábamos viviendo algo inaudito. Quiero decir, que sabíamos que era algo que nos iba a marcar como generación. Al miedo a lo desconocido le siguió un miedo a qué hacer, dónde pararte, cómo reconstruirse. Cómo iba a continuar todo y, sobre todo, el lugar que uno tiene en una sociedad. El engranaje que uno ocupa dentro de esa maquinaria. Más concretamente con respecto a la profesión, esto de decir: ‘No sé qué vamos a hacer’ ” comienza diciendo Gonzalo Heredia. Para agregar “Igual la idea fue siempre estar receptivos, porque después había que reconstruirse. Luego, el miedo lógico al virus, a los contagios, a no poder ver a los familiares, a no acercarte a los amigos, a que les pase algo a tus hijos. En ese momento el miedo empezó a transformarse, a ejercer de manera diferente”.

-Creo que esa es la palabra justa, “reconstruir”. Porque nadie sabía decirte, ni sabíamos cómo, se reconstruiría todo después, los vínculos, lo social, lo artístico…; además, uno se encuentra con que, aquello que el miedo destruye no se puede recuperar del todo. Siempre queda algo de ese miedo.

- Nosotros en el podcast hablamos de los diferentes miedos, pero sobre todo tratamos de desmitificar el significado de ese miedo. Además, tuvimos testimonios de colegas y gente de otros países que te llevan a pensar un poco tus propios miedos. También pensamos, en uno de los últimos capítulos, qué es el miedo a uno mismo. El miedo a encontrarte con estas zonas de vos mismo que son desconocidas y de reacciones que son inesperadas. Entonces se abre como un abanico muy amplio para hablar sobre el tema…

- Y en tu caso, siendo una persona pública, reconocida, con una exposición muy grande, ¿qué te pasa con el miedo al olvido? ¿Tenés miedo al olvido?

- Me gusta esa pregunta, porque yo creo que sí. Cuando hablamos de un artista o de una persona pública, yo creo que también estamos hablando un poco del ego. Más allá de que para mí todas las profesiones tienen su ego y aprendemos a manejarlo y demás, a nosotros también, con esta necesidad de aprobación, de esta necesidad de terceras y terceros, muchas veces ese ego se nos confunde. La línea es muy fina. Yo creo que el miedo al olvido está muy relacionado con esto: ¿En dónde tenés tu ego? ¿En dónde lo tenés puesto? Como profesión te diría que es lo peor, que es una de las peores cosas que te pueden pasar, porque una vez que este famoso “público” del que todos hablamos te olvida, evidentemente no tenés más trabajo. Si la gente te olvida, tenés que reconvertirte en otra cosa. Pero a veces, yo al menos, cuando estuve muy, pero muy expuesto, tenía ese deseo del olvido. Como no poder salir a caminar por la calle sin que nadie se de vuelta y te reconozca o te saque una foto o lo que sea. Hay un juego constante en mi caso de deseo del olvido, pero también me pregunto en qué lugar nuevo me pararía, cómo me afectaría. La verdad es que, sabiendo que soy una persona pública y que trabajo con eso, la mirada quizás con la que salgo a la calle tiende a algo a lo que ya me he acostumbrado. Y en la vida de mis hijos también es así, ya lo ven normal que se acerquen a sacar una foto o me saluden sin conocerme. Hay algo que está instalado ya como forma de vida. Fantaseo mucho con esto del olvido. De hecho en Construcción de la mentira (Alto Pogo – 2018) hay un párrafo sobre eso. En un momento el personaje fantasea que desaparece de todos lados y se va sin decirle nada a nadie a una isla y pasa dos o tres años allá, cuando quiere volver a reiniciar su vida no le creen que es él. Entonces tiene que demostrar que es él, pero vive una vida que ya no le pertenece porque lo habían dado por muerto, perdido, y cuando dice que es él no le creen.

Sin dudas, una de las incertidumbres que aparecen a la hora de llevar adelante un proyecto como este, es cómo se le da voz narrativa a la voz narrativa que ya trae la historia propiamente dicha. ¿Qué tipo de personaje narra? ¿Cómo narrar una voz narradora? Heredia asume que fue una de las preguntas que se hicieron y que se respondió en el transcurso del trabajo. “La verdad es que estuvo bueno porque si bien había muchos datos técnicos y datos duros que se tenían que decir, no dejaba de ser un podcast. En él se averigua, se parte de un lugar donde no se sabe y se termina el capítulo contestando algunas preguntas, entonces es como un capítulo de búsqueda conjuntamente con los oyentes. Por lo cual Bibiana Ricciardi comenzó a construirlo bajo la forma del que quiere saber, del que se hace preguntas, del que investiga y, sobre todo, desde el oyente que es testigo de esa búsqueda. Desde ese lugar, me parece que quedó buenísimo, porque es un lugar muy genuino. Además es un tema que a mí, particularmente, me interesa. Esto de ¿por qué tenemos miedo?, ¿por qué le tenemos miedo al miedo? Si el miedo es algo que nos paraliza o nos activa, ¿en qué estado nos pone a nosotros? Entonces, a partir de eso, se comenzó a construir una voz amistosa, de alguien que quiere saber” asegura.

De cada episodio participan distintos pensadores, científicos, escritores y comunicadores, como Pamela Cerdeira, Agustina Larrea, Ana Prieto, Pedro Beckinschtein o Agustina Bazterrica, que agregan información y hasta confiesan un miedo para que sea diseccionado, en pos de acompañar al oyente en la búsqueda de respuestas.

