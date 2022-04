La lucha contra las franquicias inmobiliarias, uno de los desafíos del nuevo Colegio de Martilleros

A comienzos de abril asumieron las nuevas autoridades del Colegio de Martilleros de Mar del Plata, luego de las elecciones que dejaron a Guillermo Rossi como nuevo presidente, que reemplazó en su cargo a Miguel Ángel Donsini, tras 24 años en el cargo. En diálogo con 0223, Rossi hizo hincapié en que la nueva gestión, que la integran martilleros de amplia experiencia y jóvenes "que vienen con el aire fresco", trabajarán en tres pilares que son la modernización de los aspectos comunicacionales, de capacitación y la revalorización del rol profesional.

“A partir de la base de una importante capacitación y perfeccionamiento, es donde como profesionales nos diferenciamos enormemente de lo que son las franquicias, que hay visibles e invisibles porque algunas tienen nombre y otras tienen el mismo formato pero sin el nombre. Es una lucha difícil pero creemos que a través del perfeccionamiento nos vamos a diferenciar esos grupos inmobiliarios tienen al frente a colaboradores, que no digo que sean mala o buena gente, porque son trabajadores que necesitan su espacio pero no están capacitados para estar al frente en una tasación, en un asesoramiento profesional porque no tienen esa formación”, aseveró Rossi.

Guillermo Rossi es el nuevo presidente del Colegio de Martilleros de Mar del Plata. Foto:0223

En ese marco, Rossi remarcó que “lo central es que el martillero esté al frente de su oficina” ya que “el 80% de los colegas somos profesionales en empresas familiares, chicas, unipersonales”y lo puso en contraposición a las dos poderosas franquicias que actualmente cuentan con cuatro oficinas en Mar del Plata, tres de la multinacional Re Max y una de Century 21, de origen estadounidense. “Algunos martilleros trabajan desde su casa. Queremos cuidar a ese profesional, que tiene una competencia desleal con estos grandes grupos o empresas inmobiliarias. Es muy difícil competir con la estructura que tiene una franquicia”,admitió Rossi.

Las franquicias tienen prohibida su publicidad pero no son ilegales

El nuevo titular del Colegio de Martilleros propone competir con las franquicias “a través de la publicidad, a través de medios de comunicación más modernos, con plataformas importantes que van a ser propiedad del Colegio, sobre las que vamos a trabajar, para que todos los profesionales estén en igualdad de condiciones, sobretodo para el que se ha iniciado en tiempos de pandemia”, subrayó.

El Colegio de Martilleros apuestan a que la ordenanza que regula la actividad de las franquicias pueda ampliarse. Foto:0223

“Nosotros hemos trabajado y tenemos hoy la Ordenanza Municipal 25.029, que prohíbe la publicidad de las franquicias y a los grupos inmobiliarios desde el 2020, con ese logo. El martillero individualmente puede hacer su publicidad como colegiado, porque el que está al frente de estas empresas siempre tienen una persona a cargo. Pero están prohibidos los grandes y medianos carteles así como en sus oficinas. Pero no está prohibida la instalación de franquicias en Mar del Plata. Sí se aprobó en Miramar y se está trabajando en Mar Chiquita. Creemos que esa ordenanza se puede ampliar en defensa y protección de todos los profesionales de Mar del Plata, porque ahora hay dos franquicias importantes, que son Century 21 y Re Max pero pueden seguir llegando más”, advirtió.

Y agregó: “También queremos controlar a aquellos profesionales que no pueden abrir una oficina o no quieren y le alquilan la matrícula a otro que sí puede. La inmensa mayoría de los martilleros trabajamos bien”, completó.