Qué cambios proponen los martilleros marplatenses a la Ley de Alquileres

Mientras la cámara de Diputados analiza cambios a la polémica Ley de Alquileres y mientras algunos sectores de la política y del rubro de la construcción piden directamente la derogación de la misma, las nuevas autoridades del Colegio de Martilleros de Mar del Plata brindaron a 0223 cómo es su posicionamiento ante las principales propuestas, entre ellas la posibilidad de cobrar un impuesto a las viviendas ociosas.

“El mercado inmobiliario se venía manejando muy bien, hasta que se promulgó la ley en el 2020 que amplió el plazo de los contratos a 3 años, influyó en la declaración de los contratos ante la AFIP, y se creó el índice del Banco Central para un mercado anual. Veníamos con mercado que se venía trabajando muy bien, con buena oferta y demanda y a partir de ahí complicó realmente la situación. Los legisladores que la aprobaron luego se dieron cuenta que la ley no fue buena. Lo que nosotros pedimos de todos los colegios y las cámaras, es que se nos escuche, tanto al Colegio como al resto de las cámaras profesionales, porque la vivienda es un tema sensible””, expresó el flamante presidente del Colegio de Martilleros local, Guillermo Rossi.

Guillermo Rossi, flamante presidente del Colegio de Martilleros.

Luego de asumir formalmente esta semana en el Colegio local, Rossi sostuvo en declaraciones a 0223 una serie de cuestionamientos a la actual normativa y las posibles soluciones para normalizar el mercado inmobiliario.

“Al momento de modificar o derogar esta ley, tengan en cuenta que están tocando un tema muy sensible, porque hay una necesidad enorme por tener la vivienda”, destacó el martillero, que pidió por mayores facilidades para obtener un crédito hipotecario.

En ese punto, cuestionó la posibilidad que el gobierno aplique un impuesto a la vivienda ociosa. “El castigo no es una opción pero si lo es el incentivo, haciendo algún tipo de reducción en los impuestos provinciales o municipales, para incentivar a la gente a que vuelque la propiedad en alquiler. De esta manera, todos los propietarios de Mar del Plata y de todo el país, que son muchos, publiquen la propiedad en alquiler para solucionar en parte ese problema social”, dijo.

Para Rossi, es fundamental el otorgamiento de créditos ya que según su mirada “sería una solución”, además de que la nueva legislación “sea una ley clara y con la menor intervención del estado en materia de alquileres”.

“Con el Código Civil teníamos una ley muy clara que había tenido una serie de modificaciones, porque antes los contratos eran de 18 meses y luego a 24. Ahora son de 36 pero con este contexto inflacionario, es muy difícil hacerlo por 3 años. Tenemos que tratar de tener un ajuste que sea semestral y que no le sea tan gravoso al inquilino al momento de actualizar el contrato al año. Hoy tenemos un índice entre el 50% y 55% de ajuste al año de contrato y el inquilino se encuentra con un aumento que no lo puede pagar porque el sueldo no le subió el 55%”, razonó.

“Son temas muy sensibles por lo que les pedimos a los legisladores que nos escuchen porque nosotros vemos la realidad porque recibimos a la gente y vemos su desesperación”, completó el referente martillero.