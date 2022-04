La Uocra cuestionó duramente al impuesto a la vivienda ociosa: "Va a parar a la construcción"

El proyecto de cobrar un impuesto a la vivienda ociosa para promover una mayor oferta de inmuebles en alquiler, sigue generando cuestionamientos en el sector de la construcción y en esta oportunidad, el titular de la Uocra Mar del Plata, César Trujillo, consideró que la medida -en caso de aprobarse- será anticonstitucional y perjudicará al empleo en la construcción.

"No estamos de acuerdo porque va a parar una industria como la construcción, no solo los que trabajamos sino a 40 gremios de forma directa e indirecta. Hay que pensar más en el desarrollo. Y el de decir que una propiedad es ociosa, es desmedido: aquel que no tenga vivienda, debe el gobierno garantizarlo porque está en la Constitución. Me parece que hay que ajustarse a la carta magna.", sostuvo Trujillo, en diálogo con 0223.

El gremio de la Uocra local pidió por créditos hipotecarios accesibles a los trabajadores. Foto:0223

Para Trujillo, la problemática tiene otros cauces de solución "como el trabajo registrado, cuotas accesibles para que puedan pagar los trabajadores y con eso se terminó el problema, porque hay muchísimo para vender y con esto no se para la industria. Acá no es solo el albañil, sino lo que trabaja el hierro, la madera y muchísimos gremios", aseveró y en ese punto valoró las políticas impulsada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en Mar del Plata.

César Trujillo, secretario general de la Uocra Mar del Plata. Foto:0223

"Hoy hay una apertura con tres gremios, entre ellos la Uocra, ya firmaron con hacer viviendas para sus afiliados. Esa es la solución, sin molestar a nadie", reclamó.

"Esperemos que piensen los legisladores, porque esto que sacan esa una locura. El poner un impuesto a una casa ociosa, esta mal. Eso es el patrimonio de una familia, de un sacrificio. Nadie la regaló. Para nosotros está en contramano y lo hace muy difícil para el trabajador. Más que arreglar las cosas, joden a la gente", completó el referente de la Uocra.