Sin multas ni prisión: el FdT presentó un nuevo proyecto para regular la prostitución

Con la “voluntad política de llegar a consensos”, el Frente de Todos presentó un nuevo proyecto para regularizar la prostitución en General Pueyrredon, dado a conocer en el marco del reinicio del debate en el Concejo Deliberante sobre la reubicación de la Zona Roja. La propuesta será debatida en las próximas reuniones de la Comisión de Legislación, donde Juntos ya adelantó algunos reparos.

La propuesta retoma aspectos de los diversos proyectos que tiene en agenda la comisión, que este lunes reinicia el tratamiento de cinco proyectos con distintos enfoques. Bajo la forma de un dictamen en el expediente que unificó distintos proyectos, la concejal Sol de la Torre (FdT) expresó la “voluntad política de nuestro bloque de llegar a consensos” con la elaboración de “una herramienta legislativa para una vía para solucionar estas dificultades, un sistema en el cual hay una población importante de mujeres y personas diversas que no cuentan con oportunidades laborales y se encuentran en situación de prostitución”.

Con distintos matices, el proyecto contiene algunos aspectos de las iniciativas elevadas en el último año por el concejal Nicolás Lauría, el intendente Guillermo Montenegro, Acción Marplatense y otra dos propias del Frente de Todos. Entre lo más saliente, no retoma un aspecto medular del proyecto que en enero de 2022 presentó el gobierno municipal: multas y sanciones para infractores. La propuesta oficialista establece que para quienes ejerzan y consuman prostitución en zonas no autorizadas, se impondrá una multa de mil a cinco mil unidades fijas (90 pesos cada unidad) y/o arresto de cinco (5) a treinta (30) días. Esto quiere decir que las sanciones pueden ir desde los 90 mil hasta los 450 mil pesos.

El nuevo proyecto sigue sin establecer el o los lugares autorizados para el ejercicio de la prostitución, aunque propone una metodología para saldarlo: en el plazo de 45 días la Secretaría de Seguridad, constituida en autoridad de aplicación de la ordenanza, deberá establecer lugares, días y horarios autorizados conjuntamente “con quienes ejercen la prostitución en la vía pública”. En tanto, se especifica que “la actividad no podrá llevarse a cabo en lugares en los que hubiera frentistas con residencia domiciliaria”.

La atención respecto a la comisión de delitos tiene diversos abordajes en la propuesta del bloque opositor. Por un lado, se plantea la idea de “observar de manera rigorosa que quienes demanden de dicha oferta sexual no incurran en acciones de violencia, desmanes ni delictuales”. Asimismo, se establece la articulación de acciones “que resulten necesarias a fin de garantizar la prosecución de aquellos hechos que se adviertan en dichas zonas y resulten tipificados por el Código Penal de la Nación”.

Complementariamente, en el proyecto de ordenanza se determina la obligación de “garantizar cámaras del Sistema Municipal de Videovigilancia en las zonas”, como así también coordinar con privados o particular que tengan cámaras en la zona para que se incorporen al COM y reforzar la presencia de la Patrulla Municipal.

Dimensión social

El dictamen del Frente de Todos hace un fuerte hincapié en las acciones en materia social para la contención y asistencia de las personas bajo situación de prostitución. En ese sentido, se incorporan las dos propuestas ya realizadas previamente, en cuanto a la implementación del denominado Programa Reparar, destinado a promover políticas públicas integrales y focalizadas, para garantizar el acceso a derechos humanos de personas trans, y el "Dispositivo de Nocturnidad Farola", cuyo objetivo será asistir a quienes se encuentren en estado de vulnerabilidad y/o situación de calle, mediante dispositivos presenciales.

Entre otras líneas de acción, se contempla la refuncionalización y puesta en valor de los lugares habilitados como Zona Roja, mayor iluminación, la instalación de baños públicos y depósitos para desechos, en un marco donde se deberán coordinar intervenciones multiagenciales con dispositivos que aborden situación problemáticas, como consumo problemático de drogas y personas en situación de calle.

Juntos advirtió que la propuesta del FdT no contempla propuestas realizada por ellos. Foto: 0223.

"Hay planteos que no encontramos"

Tras recibir el dictamen presentado por el Frente de Todos, desde Juntos valorizaron la "propuesta amplia" aunque advirtieron, sin dar detalles, que "hay planteos del interbloque que no encontramos", según expuso Marianela Romero, presidente del bloque UCR. La edil adelantó que desde el radicalismo también diseñaron un dictamen, aunque prefirió no darlo a conocer para avanzar en trabajar conjuntamente con el del bloque opositor.

"Es necesario que analicemos y comparemos para ver de llegar a un acuerdo", remarcó Romero, quien pidió por "una respuesta única" y una "herramienta para que el Ejecutivo pueda accionar". Finalmente, la edil sostuvo que "hemos avanzado mucho en el dialogo, pero nos quedan lineamientos por cerrar. Queremos una ordenanza que traiga una solución y no que solamente sea un texto muerto".

Por su lado, Horacio Taccone (Acción Marplatense) resaltó que el proyecto del Frente de Todos "en principio parece muy completo", aunque puntualizó que "quizás si a esto le podemos agregar las particularidades que no estarían contempladas, podríamos encontrar una respuesta para todos para un tema que es acuciante". De este modo, el debate continuará en los próximos días buscando acercamientos entre las alternativas que hay sobre la mesa.

