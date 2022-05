Por qué decimos homofobia cuando deberíamos decir homoodio

“¿Por qué te hiciste mujer trans si te gustan las mujeres? No tiene sentido”. La pregunta es recurrente. Pero en realidad sí tiene sentido cuando entendés que una cosa es la identidad de género -que es con qué género me autopercibo: femenino, masculino o no binarie-. Y otra cosa es la orientación sexual, es decir, quiénes me atraen, más allá de mi género.

Cada 17 de mayo es el Día Internacional contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Porque hasta el 17 de mayo de 1990, la homosexualidad estaba en la lista de enfermedades mentales de la OMS. Hasta qué punto la ciencia se deja influenciar por mandatos religiosos, ¿no?

Si bien entendimos que no es una enfermedad, hoy en día, a la discriminación la llamamos homofobia o transfobia. Pero, ¿qué es una fobia? La fobia es un término clínico que connota miedo desmedido hacia algo específico. Esto permite seguir legitimando el rechazo y la violencia con una supuesta patología, como si fuera una enfermedad que la persona no pudiera controlar. En realidad, es odio y fue construido. Por eso, hoy se llama homoodio y transodio a toda forma de discriminación que nace de una sociedad que excluye a toda persona que no se encuadre en la norma binaria del deseo: hombes y mujeres heterosexuales.

Hasta ahora, en 2022, en el país se registraron 134 muertes violentas de mujeres, travestis y trans. Un femicidio cada 25 horas, según el último informe de La Casa del Encuentro.

Por eso es importante hablar de crímenes de odio, para no sacarle responsabilidad a quién lo comete. Quien actúa por odio es responsable. Y hoy vos sos responsable de entender que nosotrxs nacemos, no nos hacemos.

Perspectiva de género ya en todas las instituciones para garantizar la inclusión, la igualdad de derechos y el respeto a la diversidad.