Las voces de los vecinos en contra y a favor ganaron protagonismo en una nueva fase del debate

Las posturas en contra de la exploración petrolera off shore ganaron el protagonismo con la apertura de la segunda etapa de la Audiencia Pública convocada por el Concejo Deliberante, donde se dio paso a la presentación de personas domiciliadas en General Pueyrredon.

Tal y como se especulaba previamente, los residentes vinculados a organizaciones nucleadas en torno a la Asamblea Mar Libre de Petroleras y otros colectivos ambientales evidenciaron su mayoría, frente a quienes se expresaron a favor, principalmente empresarios vinculados al mundo pyme.

Entre las principales expositores y argumentos se destacaron los siguientes:

EN CONTRA

Víctor Quilaqueo (Observatorio Petrolero Sur): “Tenemos que superar la idea de la supuesta reducción de los impactos del off shore, donde se oculta evidencia científica. Se nos presentan estudios a la ciudadanía con un sesgo de posibles regalías y beneficios a una industria que no tiene comprobados los impactos directos e indirectos”.

Mariangel Cacciutto (Licenciada en Turismo – Grupo de Investigación Turismo y Sociedad de la Facultad de Ciencias Económicas de la Unmdp): “Hay falacias en torno al efecto derrame y crecimiento (por la industria petrolera), que vale recordar no es equivalente a desarrollo. Hay una incompatibilidad de funciones entre turismo y extractivismo en términos ambientales y sociales, considerando el riesgo de derrames y la contaminación visual que alterarían el paisaje”.

María Cristina de los Reyes (Socióloga Unmdp – Asamblea Mar Libre de Petroleras): “El actual gobierno redobla la apuesta a un extractivismo contaminante, depredador de territorios y pueblos, impulsando la megaminería y el agronegocio, favoreciendo desmontes, emprendimientos inmobiliarios o la privatización de fuentes de agua como el Río Paraná. Un ecocidio está en marcha”.

Atilio Calotti (MAR - Medio Ambiente Responsable): “Los dirigentes políticos y cierta parte de la sociedad parecen solo contemplar los beneficios sin poner en la balanza las consecuencias climáticas que esta explotación pude acarrear y que ya son nefastas”.

Mabel Maldonado: “Estamos en una ciudad donde reina la falta de controles. Un ejemplo es el hundimiento del Repunte, donde no se controló el cumplimiento de las medidas de seguridad. Son más de 120 los muertos por este descontrol”.

Agustina Iwan: “Hay una nueva tendencia en los mercados hacia la descarbonización y la inversión en energías renovables. La Agencia Internacional de Energía reconoció que debe dejar de invertir en nuevos pozos asociados a combustibles fósiles. Si una de las organizaciones más conservadoras, que en el pasado desestimó las energías renovables, hoy alerta por su riesgo, ¿por qué Argentina avanzaría en este camino? El estudio de impacto de Equinor reconoce textualmente que ´el personal que requerirá el proyecto es de alta calificación, por lo cual en su mayoría corresponderá a personal extranjero”.

María Florencia Armándola: “Pedimos la implementación urgente de energías renovables. Este proyecto va en contra de todas las obligaciones internacional en materia ambiental asumidas por Argentina. Este proyecto no cuenta con la licencia social”.

Micaela Gómez (militante del PTS): “Lo único que nos va a traer la explotación petrolera es la profundización de un modelo extractivista que solo genera ganancias para unos pocos privados y socializa las consecuencias ambientales”.

Victoria Di Césare: “La industria petrolera off shore favorece el cambio climático al degradar el ecosistema marino, arrasa con su biodiversidad y contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero. El tiempo par mitigar el aumento de la temperatura global se acaba”.

Ángeles Lagos (trabajadora en biología pesquera): “En la actividad hidrocarburífera los impactos no están medidos, ya que la línea de base ambiental presentada por la empresa se remite a una recopilación bibliográfica que no concluye sobre la magnitud del impacto en un área que se superpone con uno de los ecosistemas más productivos del mundo y que absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono, contribuyendo a mitigar los efectos del calentamiento global. No se estaría aplicando el principio precautorio”.

A FAVOR

Juan Carlos Donato (profesional portuario y excoordinador Nacional de Puertos): “El Puerto de Mar del Plata está muriendo. No es gratuita la cautelar que impulsó el intendente Montenegro, porque todavía no se definió si este va a ser el puerto de cabecera para asistir a la exploración off shore. Es más, Quequén y Bahía Blanca ya manifestaron su intención de asistir a la exploración, donde sus intendentes y comunidad están respaldando esto. No le demos la estocada de muerte al Puerto”.

Eduardo Bruzetta (Apyme): “Nuestro país es una potencia con billones de barriles en el mar, similar a los que presenta en Vaca muerta. Desde hace más de 25 año se está haciendo extracción off shore en Tierra del Fuego, sin al momento haber incurrido en ningún problema ambiental”.

Pablo Sánchez Macchioli: “La actividad petrolera convive con la pesca y el turismo en muchísimos países y en ningún caso estas actividades generaron alteraciones muy graves. Brasil es paradigmático porque son plataformas cerca de las costas a una importante profundidad. Los derrames que han ocurrido en el mundo en su mayoría se produjeron por barcos que trasladan petrolero y no en las plataformas”.

Iván Cascales (presidente de Condor Capital): “En la vida el tren de la oportunidad pasa, pero queda en uno subirse o quedarse en la estación. Yo me subo por el futuro de mis hijas que viven y respiran en esta ciudad hermosa que se llama Mar del Plata”.

Adolfo Spinelli: “Las acciones legales solo afectan a empresas argentinas y obreros. Las acciones legales en la práctica no van a impedir la explotación futura de esos recursos, si existen y son rentables”, sostuvo al alertar que se podrían realizar desde otros países, como Uruguay.

Miguel Ángel Weisbrot Miguel Ángel (ingeniero en petróleo): “Es una explotación que va a atraer a largo plazo desarrollo importante en una ciudad que tradicionalmente es expulsora de ingenieros, de técnicos y de abogados”.

Gonzalo Bascones (ingeniero mecánico egresado Unmdp): “Durante muchos años trabajé en Bahía Blanca y Neuquén, pero hoy tengo la oportunidad de trabajar en mi ciudad”.