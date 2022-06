Montenegro se reunió con el papá del joven asesinado y planteó discutir la edad de imputabilidad

En el marco del feroz crimen en la vieja terminal, donde tres menores de edad están acusados de matar a Martín Mora Negretti (30), el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro planteó que la política “no puede hacerse la distraída” y debe ocuparse de discutir la edad de imputabilidad además de discutir el régimen penal juvenil.

Luego de encabezar el acto por el Día de la Bandera, el jefe comunal fue hasta la casa velatoria, donde despiden los restos del joven asesinado y habló unos minutos con su papá, Luis Mora, que le pidió compromiso por el pedido de justicia.

En la puerta de la funeraria Roldán, Montenegro escuchó las palabras del hombre, que según pudo saber 0223, fue militante radical durante 30 años. “Estuve en la política pero me alejé porque verdaderamente me cansé”, le decía el hombre, visiblemente conmovido, mientras ambos se tomaban de los brazos.

“La sociedad está viviendo una situación de violencia inusitada”

Horas antes, Montenegro tuvo un encuentro con la prensa, donde puso como eje la discusión que debe hacer la política argentina por la edad de imputabilidad y principalmente sobre el régimen penal juvenil.

Consultado acerca de los dichos de algunos vecinos, que señalaban que situaciones de violencia había sido denunciadas en los últimos meses y "el hecho era evitable”, el Intendente de Mar del Plata expresó que “hay que tener claro que la sociedad está viviendo una situación de violencia inusitada” y dijo que "si uno busca los antecedentes de lo que ocurrió, es casi absurdo".

"Hay una discusión de menores, que estaban tirando cosas desde un balcón. Y nos hace pensar de quiénes eran los que tienen que cuidar a esos menores y la responsabilidad de los mayores. Hay que generar toda una discusión, no solo con la edad de imputabilidad sino con el régimen penal juvenil. Eso son los temas que le duelen a la gente y a mí, porque uno ve que un joven viene a festejar con el papá y una discusión, sumamente absurda, termina con este nivel de violencia. Estos son los temas que nos tenemos que ocupar la dirigencia política, dejarnos de discutir cosas que a la gente no le afecta y ocuparnos. A mí como padre y hermano, me genera un dolor terrible de lo que ocurrió.

Hay que darnos una discusión muy fuerte en relación a los menores y no nos podemos hacer los distraídos”, completó.