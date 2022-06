Crimen de Martín Mora: "Salieron del edificio como aves de rapiña y bajaron a matarnos"

María Eugenia fue testigo del brutal ataque a puñaladas que le arrebató la vida a Martín Mora Negretti y en diálogo con la prensa narró detalles de la secuencia que vivió con su novio y la víctima cuando en la madrugada del domingo mantuvieron un breve cruce verbal con los adolescentes que arrojaban objetos desde el departamento 7ºC de Sarmiento 2688. "Salieron del edificio como aves de rapiña y bajaron a matarnos", confió la joven.

Acongojada por el fatal desenlace y haber sido testigo del homicidio, María Eugenia contó que había invitado a Martín a festejar su cumpleaños a un reconocido bar de cerveza ubicado en inmediaciones de Olavarría y Rawson, donde ella trabaja. Al finalizar el festejo, ella junto a su pareja y la víctima se dirigieron a la parada de colectivos que está a dos cuadras, en Sarmiento y Rawson. Allí, mientras esperaban el arribo de alguna unidad junto a otras personas, mantuvieron un breve cruce verbal con los adolescentes de 13 y 14 años y la mujer de 23 que bajaron rápidamente y apuñalaron a Martín, además de robarle algunas pertenencias a sus acompañantes.

"Recuerdo todo. Yo no vi el hecho cuando lo apuñalaron a Martín, me estaba defendiendo con mi novio porque me robaron el teléfono celular. Lo que recuerdo y me va a quedar en la cabeza es que salieron como aves de rapiña de ese edificio a atacarnos", contó la mujer, acompañada por Luis Mora, el papá de la víctima, desde la funeraria Roldán de Avenida Luro al 4000, donde los familiares y amigos más cercanos despiden los restos de la víctima.

María Eugenia estaba con su pareja y con Martín Mora al momento del salvaje ataque. Foto: 0223.

En relación a la discusión que se forjó previo al asesinato, María Eugenia contó que las personas involucradas "estuvieron jodiendo todo el fin de semana tirando cosas" y que tras un "ida y vuelta de palabras bajaron a matarnos". "Vinieron directamente a atacarnos. Bajaron a matarnos", confió.

Previo a asestarle las puñaladas por la espalda, la joven que acompañaba a su novio y la víctima reveló que dos de los adolescentes involucrados desenfundaron "cuchillos de cocina" y comenzaron a frotarlos para afilarlos. "Fue horrible. El ruido de los cuchillos en mi cabeza no me lo saca nadie. Chocaban los cuchillos como gente de un penal", graficó.

Visiblemente conmocionada, la joven agregó: "Podríamos haber sido nosotros. Recién caigo que me podría haber pasado algo a mí o a mi novio. Lamentablemente le tocó a Martín pero no le tiene que tocar a nadie".

En este marco, la joven que trabaja en un bar del corredor gastronómico de la calle Olavarría repudió el servicio de transporte público de pasajeros. "Estuvimos como veinte minutos y el colectivo jamás pasó. Yo trabajo en la zona y el fin de semana es imposible conseguir taxis. No hay nada para los laburantes", cuestionó.

Para finalizar, María Eugenia exclamó que los adolescentes acusados paguen por el crimen que cometieron. "Tienen que cambiar la ley y la justicia de mierda de este país para que ellos paguen", completó.