Dónde el Municipio planea instalar el nuevo sistema de fotomultas

A través de un decreto, este lunes el intendente Guillermo Montenegro dispuso que comience a implementarse en las calles de General Pueyrredon el sistema de fotomultas, a partir de la firma de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam). Luego de las críticas de la oposición, el jefe comunal salió de defender su decisión y realizó duros cuestionamientos a algunos bloques del Concejo.

Este martes, el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti habló con 0223, ratificó esos dichos por parte de su jefe político, explicó la necesidad de que el proyecto de fotomultas salga por decreto y dio un adelanto de en qué lugares de Mar del Plata podrían emplazarse los dispositivos de control de tránsito.

"El municipio firmó en noviembre del 2021 un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) para implementar algunos aspectos de un programa nacional de seguridad vial y dentro de esos aspectos, lo más destacado sin duda es la instalación de los dispositivos de fotomultas", señaló Bonifatti, que precisó que el convenio "prevé la instalación de 240 dispositivos en General Pueyrredon, sin costo alguno para el Municipio y la total inversión la hace la Unsam, con el mantenimiento y que garantiza una tecnología actualizada".

El funcionario municipal argumentó que el Intendente dispuso asimismo que el 100% de lo recaudado por las multas va a ser afectado para reinvertirlo en políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial.

Sobre qué avenidas estarán los nuevos dispositivos fotomultas

Los dispositivos automáticos de detección de infracciones de tránsito, tienen dos grandes modalidades: los cinemómetros que detectan infracciones a la velocidad máxima permitida y los semafóricos que detectan el cruce de semáforo en rojo e invasión de línea de frenado y de la senda peatonal.

En tal sentido, Bonifatti recordó que habrá un período de prueba a partir de este lunes de entre 60 y 90 días para terminar de ajustar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito así como instalar la señalética correspondiente.

"La Subsecretaría de Movilidad Urbana fijó en un trabajo conjunto con la información que nos da el Observatorio de Seguridad Vial del Municipio, cuyos informes están publicados y con la Comisión Asesora de Seguridad Vial. Son las esquinas con más siniestros, las que lamentablemente hemos tenido que lamentar o pérdidas de vida o daños gravosos las que están priorizadas para comenzar. Uno puede repasar y decir Falucho y la costa, Alem y la costa, algún tramo de Juan B Justo, dos o tres puntos en Constitución o en Luro, donde hemos tenido que lamentar una repetición de siniestros", enunció el Secretario de Gobierno.

Los fundamentos del decreto

Para Bonifatti, la decisión de Montenegro de aprobar por decreto el proyecto de fotomultas se debe a que "cuando firmamos el convenio, todavía era un requisito la convalidación por parte del Concejo Deliberante pero 3 o 4 meses después, la provincia de Buenos Aires modificó la Ley Orgánica de las Municipalidades y hoy un convenio que firma el Municipio con organismos públicos, provinciales y nacionales, no requiere de convalidación", razonó.

Acerca de las críticas vertidas por la oposición, Bonifatti convalidó que "del total de lo recaudado, el 56% lo hace la Unsam y el 44% restante, el 20% es para la provincia de Buenos Aires y 24% para el Municipio, que no hace ninguna inversión, cuando la universidad hace el 56% y la Provincia aporta el Sistema Integrado de Infracciones de Tránsito de la Provincia", dijo.

Y agregó: "La Universidad Nacional de San Martín es un organismo público y decir que el convenio no es transparente, es absurdo. Y el proyecto está en el Concejo hace 6 meses. Algunos sectores de la oposición deberían empezar a darles la respuestas de las herramientas que estamos pidiendo, que son para los vecinos, no para nosotros. pasa lo mismo con lo de la Zona Roja, con el Reconocimiento Facial, la app de denuncias por mal estacionamiento. Están hace tiempo en el Concejo y no se resuelven. Son para las respuestas del los vecinos", completó.