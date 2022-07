Azul Portillo, la ilustradora marplatense que dibujó el doodle de Google en homenaje a Quino

Con un doodle diseñado por la ilustradora marplatense Azul Portillo, Google rinde homenaje este domingo a Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, el creador de la emblemática viñeta de Mafalda, que marcó la historia de varias generaciones argentinas.

En el 90º aniversario de su nacimiento, el buscador Google le rinde homenaje con un dibujo en blanco y negro. En la ilustración se puede ver a Quino sentado en su escritorio, iluminado por un velador y acompañado por un lapicero lleno y un globo terráqueo, mientras dibuja algunas viñetas.

Quino nació en Mendoza el 17 de julio de 1932. El ilustrador e historietista argentino marcó un antes y un después en el humor gráfico. Sus dibujos, con una fuerte carga de pensamiento crítico, hicieron pensar y reflexionar a distintas generaciones.

Tan universal como Mafalda, el artista argentino trascendió las barreras y el homenaje de Google se puede ver en otros 25 países: Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Honduras, Islandia, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Suecia y Venezuela.

Quino falleció a los 88 años el 30 de septiembre de 2020. Había permanecido internado a causa de un accidente cerebrovascular, ocurrido un día después del 56º aniversario de la primera publicación de Mafalda.

Azul Portillo, la creadora del doodle de Quino para Google

La marplatense Azul Portillo fue la ilustradora elegida para inmortalizar al extraordinario dibujante argentino en un doodle, la animación que reemplaza el logo del buscador cuando Google busca recordar una fecha. En declaraciones a 0223, la joven comentó algunos detalles de cómo surgió la oportunidad de esbozar el dibujo para el reconocido buscador.

"Me contactaron desde Google de Estados Unidos. Yo el año pasado ya había trabajado para otro proyecto distinto. Me dijeron que estaban buscando una artista para hacer el doodle de Quino y querían que sea alguien de Argentina", explicó la artista, que también ha hecho trabajos para la red social Facebook.

"Fueron dos semanas de bocetos y cambios. La idea era transmitir la esencia de Quino, quería que se lo vea a él en el momento más auténtico. Entonces, pensé en retratarlo dibujando, haciendo a los personajes. Por razones legales, no se podían ver los personajes de Mafalda", reveló y aseguró: "Lo disfruté totalmente. Es uno de mis proyectos preferidos".

Portillo, de 27 años, es oriunda de Mar del Plata y, si bien no es contemporánea a las ilustraciones de Quino, de chica siempre tuvo presente las historietas de Mafalda. "Para mi generación había otras historietas, pero me encontré con Mafalda varias veces. La conozco desde que soy chica", sostuvo.

"Siento que es más contemporánea a otras generaciones, como la de mi mamá y mi abuela. Para cuando yo nací, ya se había dejado de publicar y obviamente seguía circulando. Claro que me la encontré en mi vida en algún momento, pero no es algo con lo que yo tuve una conexión tan cercana desde chica. No tengo recuerdo de leer, pero sí de escuchar la frase "es muy Susanita", escuchar al personaje y ya saber lo que significaba antes de haber leído la historieta", agregó en diálogo con Podcast Zancada.

Cursó el secundario en el Colegio Arturo Illia con orientación en Comunicación y a los 18 años abandonó Mar del Plata para estudiar Diseño en Comunicación Visual en la Universidad Nacional de La Plata (Unlp). "En el colegio ya tenía una inclinación para el lado de lo comunicacional. Dibujaba un poco, pero no mucho. Recién cuando estudié diseño me incliné para el lado de la ilustración", aseguró a este medio.

"Hoy cumplí uno de mis sueños como ilustradora: diseñar un doodle para Google y no solo eso, me tocó retratar a Quino, uno de los personajes más queridos de mi país. Me siento honrada y agradecida y sé que varias de las personas que hoy lo vean van a vivir un momento alegre al recordarlo", expresó en su cuenta de Instagram.

Actualmente, vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba). En su sitio web y en su página de Instagram se pueden encontrar sus trabajos y su portfolio completo

Cómo diseñó el doodle de Quino para Google

A través de un video de presentación, Portillo contó su satisfacción por retratar a un personaje tan icónico del país y volcar su creatividad para Google. "Cuando me contactaron para trabajar en este doodle lo primero que me pasó fue que me emocioné mucho y me pareció un honor ser la encargada de retratar a un personaje tan querido como Quino. Además, hacer un doodle siempre fue un sueño para mí, así que me sentí muy agradecida por la oportunidad", comentó.

En relación al proceso de inspiración que la llevó a conformar el dibujo final, Portillo señaló: "Empecé viendo entrevistas a Quino pero la verdad que su forma más plena de expresión era el dibujo, así que quise retratarlo creando el memorable mundo que conocemos. Estudié sus autorretratos y me inspiró ver cómo se representaba a sí mismo: concentrado, dibujando en su escritorio con de hojas, lápices y su lámpara. También me pareció importante hablar con distintas personas cercanas para tener una noción de cómo lo recordaban a él y a su obra".

"Desde el principio me imaginé este doodle en blanco y negro. Por un lado, me pareció una característica que iba a evocar rápidamente las tiras de Quino y, por otro lado, el minimalismo y la austeridad en el color son algunos de mis recursos preferidos al ilustrar. El formato de viñeta, el estilo de sombreado y los trazos a tinta son otros elementos que remiten a su estilo. Mis retratos no tienen ese componente caricaturesco, no hago una representación desde la exageración sino que mi búsqueda parte mas desde la sutileza. Me concentro en cómo un punto de más o una línea un poquito más inclinada pueden cambiar totalmente la expresión o el gesto de una persona. Me gustaría que mi doodle transmita el cariño y respeto que todos le tenemos a Quino. Creo que pocas cosas logran reunir a tantas personas a través de sentimientos felices o positivos y la obra de Quino es una de ellas. Espero que encontrarse con el doodle sea un momento reconfortante y alegre. Y que algunos lectores descubran en la imagen pequeños guiños a Mafalda que los lleven a volver a reírse con las tiras, algo que yo disfruté mucho de hacer en este proceso", completó la ilustradora marplatense.