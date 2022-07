El emocionante discurso de un luchador de UFC que se volvió viral: "Eliminemos el estigma de que los hombres no pueden hablar”

Paddy Pimblett, luchador de UFC, se volvió viral en las últimas horas, no solo por su sorprendente victoria ante el estadounidense Jodran Leavitt, sino además por el discurso que brindó tras ganar la pelea. El británico le dedico unas palabras a uno de sus amigos que se quitó la vida pocas horas antes del evento y emitió un mensaje a favor del cuidado de la salud mental.





“Me desperté el viernes a las 4 de la mañana con un mensaje que decía que uno de mis amigos se suicidó. Esto sucedió cinco horas antes del pesaje, así que Ricky... Esta va por ti", comenzó diciendo el deportista.



Luego, hizo un análisis de la problemática que muchos hombres tienen en relación al cuidado de la salud mental al no poder expresar sus sentimientos: "Hay un estigma en este mundo, de que los hombres no pueden hablar. Escúchenme bien, si eres hombres y sientes un gran peso sobre tus hombros, y piensas que la única forma de resolverlo es suicidándote, por favor habla con alguien. Habla con quien sea. La gente te escuchará. Yo te escucharé y puedes llorar sobre mi hombro. Iré a su funeral la próxima semana. Así que por favor eliminemos este estigma y que los hombres empiecen a hablar”, declaró emocionado sobre el octógono ante la ovación del público presente.



El mensaje de Pimblett se viralizó rápidamente en las redes sociales y conmocionó a los usuarios, que le dieron un gran apoyo por el mensaje que buscó transmitir.



Pimblett tiene 27 años y a cosechado tres triunfos en total desde su debut en la UFC. Dana White, presidente de la organización de artes marciales más famosa del mundo, expresó que la carrera del británico no tiene techo. "Hablar de cosas del campeonato ahora es demasiado pronto, pero tiene esa vibra de Conor McGregor. Cuando camina, cuando está en la arena, la forma en que lo recibe la afición, la forma en que lo cubren los medios. La forma en que las personas que buscan contenido. Creo que lo que haremos a continuación es llevarlo a Boston o Nueva York y que haga un pay-per-view y luego a Las Vegas”, expresó en MMA.uno.