El papá de Martín Mora busca que los asesinos de su hijo reciban una pena a perpetua

El papá de Martín Mora, el chico de 30 años que fue ultimado a puñaladas durante el último fin de semana extra largo de junio en la zona de la vieja Terminal, aseguró que luchará para lograr que los asesinos del joven reciban una pena a perpetua.

"Sobre la causa no quiero hablar porque no me quiero involucrar y para eso puse un abogado. Sé que los mayores están detenidos, que no van a salir, y sé que les van a pedir la perpetua. Pero no quiero hablar más", dijo Luis Mora, quien se encuentra representado legalmente por el abogado Julio Razona.

El hombre hizo las declaraciones a 0223 al encabezar este martes a la tarde una protesta en Sarmiento y Rawson, la misma esquina donde mataron a Martín. "Lamentablemente, hoy tengo que pisar la sangre de mi hijo pero lo hago con mucho orgullo. Porque sé que él estaba divirtiéndose: no estaba vendiendo droga ni esperando a nadie para matar, simplemente se divertía", expresó.

Mora insistió en que su hijo "murió de seis puñaladas". "Eso no fue un asesinato: fue un ensañamiento hacia el cuerpo de él", consideró, y agregó: "El caso de mi hijo va a ser bisagra en Mar del Plata, el país y el mundo".

Durante la movilización, el jubilado reveló que motoriza un proyecto de ley para bajar la edad de inimputabilidad en Argentina. "Ya hablé con diputados. Me consta que están trabajando", confió, y sostuvo: "No puedo entender que Inglaterra, Francia y Alemania tengan una imputabilidad de menores desde los 9 años y acá sigamos pensando que los menores son inocentes".

En este marco, Mora aprovechó para juntar firmas de vecinos que permitan avalar el ingreso del proyecto para su tratamiento en la Cámara baja. "Este paquete de firmas lo voy a llevar personalmente yo. Voy a estar presente en Diputados y también se va a abrir un link para que se puedan juntar firmas de forma virtual", comentó.

Luis Mora impulsa una colecta de firmas con vecinos para tratar de impulsar un proyecto de baja de inimputabilidad en el Congreso. Foto: 0223.

A casi dos semanas del brutal crimen, el padre de la víctima lamentó la falta de contacto con autoridades, más allá de la recepción que le dio el intendente Guillermo Montenegro poco después de que se materializara el homicidio en la zona de la vieja Terminal.

"Nadie se acercó. El único que se acaba de acercar acá es el comisario de la novena. Pero la Departamental, que es la responsable de toda la seguridad policial de la ciudad, no hizo nada. Ni siquiera me llamaron por teléfono", reprochó.

Al finalizar, Luis Mora pidió el apoyo de la comunidad para que no se borre la memoria de su hijo y se pueda dar avance al proyecto de reforma del Código Penal. "No me abandonen. Esto va a ser importante para todos. Tenemos que cuidar a nuestros chicos", cerró.

Mora Negretti era oriundo de Mar del Plata pero vivía en Buenos Aires. Aquel fin de semana, sin embargo, había vuelto con amigos a la ciudad para festejar su cumpleaños y compartir el Día del Padre con Luis.

La causa

El homicidio de joven es investigado por el fiscal Leandro Arévalo. Hoy, permanecen imputados en la causa Marilyn Vera González y Julio César Bibbó, en carácter de coautora y autor respectivamente.

En un principio, los tres menores fueron sindicados como los responsables del asesinato del joven de 30 años, lo que reabrió el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad por parte de algunos operadores judiciales y políticos.

Sin embargo, tras el análisis de las cámaras de seguridad, el fiscal Leandro Arévalo que está a cargo de la causa pudo comprobar que Bibbó fue quien bajó del departamento del séptimo piso de Sarmiento y Rawson con los cuchillos en sus manos. En las imágenes también se vio a Verá González con un arma en la mano.

Arévalo reconoció que hubo "confusión" en los primeros testimonios que le apuntaban a los adolescentes y confirmó que según "lo corroborado hasta el presente" no se ve a ninguno de los menores con armas blancas. A pesar de ello, el padre de la víctima insiste en que tuvieron una participación directa durante la maniobra homicida.