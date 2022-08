Causa Vialidad: piden 12 años de prisión para Cristina Fernández y la inhabilitación para ejercer cargos

El fiscal Diego Luciani solicitó una pena de 12 años de prisión y la "inhabilitación especial perpetua" para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, en el marco de la causa Vialidad que investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

“Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde -dijo-. Una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión, marcó el titular del Tribunal Oral Federal (TOF) 2 momentos antes de realizar la petición.

Al concluir este lunes los alegatos y el pedido de condena en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner y otros doce imputados, el fiscal Luciani solicitó para la vicepresidenta y el empresario Lázaro Baez, señalados como los jefes de una asociación ilícita, penas de prisión de 12 años y la "inhabilitación especial perpetua" para ejercer cargos públicos.

Además, también solicitó 10 años de prisión para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; 10 años de prisión para el ex secretario de Obras Públicas, José López; 10 años de prisión para el ex titular de la dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti.

Para Carlos Kirchner, primo del ex presidente Néstor Kirchner y ex titular de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública Federal, la fiscalía pidió dos años años de prisión por abuso de autoridad.

Al resto de los imputados los acusó del delito de fraude en perjuicio de la administración pública. Son Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; Raúl Daruich y Mauricio Collareda, ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; y Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibañez, todos ex presidentes de la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Para ellos la Fiscalía solicitó penas de entre seis y cuatro años años de prisión.

Previamente, el fiscal Sergio Mola expuso que la defraudación al Estado nacional en las obras que recibió Báez fue de 5.321 millones de pesos, por lo que Luciani pidió el decomiso sobre los bienes de los acusados por ese monto prorrateado entre los acusados. También solicitó el decomiso de las empresas de Báez y de 12 estancias compradas por él y por sus hijos.

Antes de conocer el pedido de condena, la vicepresidenta instruyó este lunes a su abogado para que solicite la ampliación de su declaración indagatoria, argumentando que no se respetó el principio de defensa en juicio.

NOTICIA EN DESARROLLO-