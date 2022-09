La Zona Roja también dejó un picante duelo entre AM y el PRO

La tensión desatada en el Concejo Deliberante en el marco de un homenaje a la Conadep, que derivó en un cuarto intermedio, no fue el único capítulo de confrontaciones de la jornada. La exposición de vecinalistas y trabajadoras sexuales por la instalación de la Zona Roja en el sur también dejó, a modo de preludio, un picante duelo dialéctico entre Acción Marplatense y el PRO.

La posta la tomó el presidente del bloque de Acción Marplatense, Horacio Taccone. “Estoy muy molesto, lo que están haciendo (desde el gobierno) con este tema es payasesco. Tenemos que escuchar a los vecinos, sino es muy difícil que podamos solucionar problemas tan importantes como estos, que datan de hacen muchísimo tiempo”, expuso, apoyando la exposición en Banca 25 de la vecinalista Lorena Thesz.

La respuesta filosa y concisa de Agustín Neme no se hizo esperar. “Hay un intendente que gobernó durante 8 años y no hizo nada con esta problemática”, apuntó contra el exjefe comunal Gustavo Pulti. “Buscar una situación para faltarnos el respeto, no corresponde, más cuando viene de un sector que gobernó esta ciudad durante ocho años y no hizo absolutamente nada para escuchar a los vecinos que durante 30 años vienen soportando esta situación. No quiero dejar pasar que un concejal diga que esto es payasesco”, completó el presidente del bloque Vamos Juntos, el más ligado al intendente Montenegro.

Taccone, expresidente del Emder durante el segundo mandato de Pulti, incluso redobló la apuesta: “estoy muy orgulloso de haber sido parte del gobierno que condujo los destinos de la ciudad desde un partido local, que hizo tantas cosas que podría estar horas enumerándolas. Muchas de las cuales fueron abandonadas por el gobierno del cual el concejal Neme fue parte”. La referencia, claro, fue por el desempeñó del ahora concejal como subsecretario de Comunicación del exintendente Carlos Arroyo.