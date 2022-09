Sancionaron la ordenanza que flexibiliza las habilitaciones comerciales por fuera del COT

El Ejecutivo municipal ya no necesitará contar con la autorización del Concejo Deliberante para otorgar habilitaciones comerciales para uso de suelo no contemplados en el Código de Ordenamiento Territorial (COT), en el caso de locales de hasta 300 metros cuadrados, de acuerdo a una ordenanza aprobada este jueves por la mayoría de los concejales.

Entre múltiples aspectos, el COT establece el tipo de actividades que se pueden realizar en casa zona de la ciudad, situación que muchas veces choca contra la intención de particulares de desarrollar un emprendimiento económico en un lugar donde no está permitido. Sin embargo, existe una alternativa, que consta de una excepción que debe ser otorgada por el Concejo Deliberante. Por caso, eso mismo ocurrió este jueves, con la aprobación de la instalación de dos cervecerías y un hostel-café-restaurant en Chapadmalal.

El proyecto presentado por la UCR apunta a la “demora sustancial en la habilitación comercial” que representan ese proceso, al cual catalogaron como un trámite “eminentemente técnico” que desnaturaliza la función del Concejo Deliberante. Con la finalidad de también dinamizar el desarrollo económico y la generación de empleo, el bloque apuntó a la “simplificación de procedimientos administrativos y la eliminación de trámites burocráticos en materia de habilitaciones, a fin de promover la radicación de emprendimientos comerciales y productivos”.

"Es la eliminación de trabas burocráticas para los vecinos que apuestan a nuestra ciudad. Los trámites que hoy tardan entre 4 meses y un año, ahora lo van a poder hacer en 15 días", explicó Marianela Romero (UCR), quien detalló distintos casos de vecinos con dificultades para instalar pequeños comercios. "Es un proyecto superador, con una flexibilización que le da más posibilidades a los vecinos. Queremos que todo el mundo tenga una habilitación para trabajar con tranquilidad”, agregó Fernando Muro (Vamos Juntos).

El nuevo régimen aplicará para todo el partido de General Pueyrredón para las actividades de comercio minorista, comercio mayorista y depósito, servicios, servicios educativos, servicios recreativos, servicio deportivos e industrias, en este último caso, en las tres categorías menores, quedando afuera las cuatro mayores. En todos los casos, será para inmuebles cuya superficie cubierta afectada a la actividad no supere los 300 metros cuadrados, en una prueba piloto que durará por dos años.

A los votos del interbloque de Juntos se sumó el apoyo decisivo de Acción Marplatense y Creciendo Juntos, mientras que el Frente de Todos presentó un dictamen propio. Allí, el régimen se reducía a un año y solo para las actividades de comercio minorista y las de servicios, únicamente para las categorías 1, 2 y 3. Además, desde el bloque opositor expresaron la necesidad de un “análisis integral” del COT y no seguir avanzando con reformas parciales y temporales.

"Partimos de un punto en común sobre aquellas actividades menores que no están habilitadas en el COT. La alternativa del oficialismo, en vez de analizar cada zona y actividad, presenta una flexibilización con la cual el Ejecutivo va a poder decidir discrecionalmente", explicó Virginia Sívori (FdT). La edil alertó que a partir de ahora se podrían registrar "situaciones perjudiciales" con la instalación de determinados comercios o industrias en zonas residenciales. "Cuando el gobierno local no planifica integralmente el territorio y se recuesta en no profundizar controles, empieza a haber cierto desorden”, concluyó.