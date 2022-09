Se viene el calorcito: elegí las plantas ideales para tu balcón o jardín

Con la llegada de la primavera y el calor, qué mejor para renovar los balcones, terrazas o jardines que las plantas florales, par dar vida a tus ambientes exteriores. Pero para lograrlo -y no dejar marchitar alguna planta en el intento- hay que hacerse de algunos consejos por parte de los especialistas.

“Esta es la mejor época porque ahora empieza todo lo que es color, que estuvo retrasado un poco este año por el tema de que hubo mucho frío y las plantas tardaron más en florecer. Así que para armar el jardín o balcones con flores, tenemos alelíes, marimonias, margaritas de colores y blancas, dimorfotecas, que son como margaritas de colores y son muy fácil de cuidar: dan flores sobre todo en la primavera y el verano. Son ideales para poner en macetas, en jardines y poner canteritos”, expresó Daniela, responsable de El Jardín de Daniela, una página de Instagram que comercializa plantas florales en Mar del Plata.

Las dimorfotecas son originarias de Sudáfrica y se adaptan a climas como el de Mar del Plata. Foto: eljardindedanii.

La mujer explicó que para el cuidado de las plantas, “es especial que la tierra esté libre de productor químicos y el suelo libre de malezas” y en el caso de que estén en macetas, “siempre es bueno hacer una buena nutrición con algún fertilizante”, además de ser "siempre muy recomendable darle vuelta la tierra cada 15 o 20 días".

Para la especialista, en el caso de las marimonias, alelíes, margaritas o dimorfortecas, si bien son resistentes al sol, “siempre es recomendable que no les agarre de manera directa al mediodía, sobre todo en verano, porque ahí las quema”.

La frecuencia del regado

El cuidado de la tierra es otra pieza clave para cuidar las plantas, por eso se aconseja que el suelo permanezca húmedo. “Siempre cuando empieza a hacer calorcito, es bueno regar 2 o 3 veces a la semana. Siempre evitando el encharcamiento: cuando se está secando, la planta va a manifestar con las hojas caídas pero con encharcamiento, que se pasa de agua, la planta no manifiesta nada y cuando menos te das cuenta, se pudrió y no hay manera de salvarla”.

Las marimonias son originarias del Este del Mediterráneo en Europa y de la zona de Irán y Persia. Foto: eljardindedanii

Además de los claveles, que configuran una buena opción en esta época primaveral, ya que poseen muchos colores y perfumes, también están las plantas trepadoras para adornar las terrazas, balcones y el parque. Según Daniela, variedades como la Santa Rita, las variedades de jazmines –que son super perfumados-, el jazmín chino, trepadoras como las Dipladenias , o jazmín del cabo, para tener flores en noviembre y diciembre.

El jazmín chino, jazmín de invierno es una de las trepadoras más fiables y más utilizadas.

Los costos de este tipo de las flores de estación para armar canteros o macetas, oscilan entre los $90 y $120 a los $1300 (la Santa Rita), mientras que algunas variedades de jazmines se pueden conseguir desde los $850.

Las suculentas, ideales para todo el año

Otras planta que garantiza color a tus espacios exteriores lo conforman las suculentas, que, independientemente de la época del año, son un buen atractivo decorativo. "En esta época del año que empieza el calor, más allá del color que tienen, toman unas tonalidades muy lindas, algunas rosadas y otras azuladas. Algunos las eligen para ponerlas en jardineras en balcones, todas juntitas, de distintos colores. Y además en esta época regalan la floración. Sin duda que las elijo por sobre otras plantas porque no demandan tanto riego y aguantan el invierno", expresó Soledad, otra emprendedora especializada en la venta de suculentas por Instagram.

A pesar de la fortaleza de estas plantas, verdaderas "especialistas" en almacenar agua en grandes cantidades y adaptarse a un clima hostil y de sequía, la responsable del sitio El jardín de Frida, aconsejó hacerse de telas especiales para evitar las heladas o medias sombras para el sol excesivo. "En primavera verano hay que regar las suculentas una vez por semana y en invierno de 10 a 15 días", precisó, aunque advirtió, "no hay que pasarlas de agua". Y en relación al sol, aclaró que no es lo mismo que las suculentas estén en un jardín o un balcón o terraza. "Hay que tener cuidado al sol directo. Pero cuando no reciben sol, se empiezan a estirar y el tallo se debilita por lo que es recomendable que reciban un poco del sol. Hay que cuidarlas mucho de las lluvias porque el exceso, generan pudrición y se mueren", concluyó.