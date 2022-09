Trabajadoras sexuales apuntan contra Montenegro: “Nos está quitando el trabajo”

Las trabajadoras sexuales aseguran que no pueden trabajar. Imagen ilustrativa

A cinco días de habilitarse el funcionamiento de la zona roja en la Avenida 10 de Febrero, desde la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual (Rrts) emitieron un comunicado en el que aseguran que el gobierno de Guillermo Montenegro les “está quitando el trabajo” a quienes se niegan a trasladarse a la zona del cementerio parque para ejercer la prostitución..

“Señor intendente Montenegro, nosotras necesitamos trabajar. Usted esta ignorando esta situación. Con esta postura nos solo esta promoviendo la persecución de nuestras identidades trans, sino también le esta quitando la posibilidad de llevar comida a su casa y tener una vida medianamente digna. Muchas de la trabajadoras sexuales de la ciudad de Mar del Plata son el sostén económico de sus familias, y el régimen que estipula la ordenanza aprobada por usted no les permite laburar para tener un ingreso", aseguraron.

En esta línea, desde la Rrts recordaron que el día que entró en vigencia la ordenanza, las trabajadoras se reunieron en la calle a ejercer su trabajo junto al grupo de Mujeres Transmigrantes de Mar Del Plata, "y nos vimos enfrentadas a 10 patrulleros, solas”, afirmaron.

“En la calle hay trabajadoras, hay mujeres cis, mujeres trans, mujeres, personas, vecinas como el resto. Somos diferentes una de la otra, como los vecinos, somos personas, personas a las cuales se les está quitando el trabajo, el pan de cada día, el dinero del alquiler, la plata para la luz, para el agua y hasta en algunos casos, la posibilidad de darle de comer a las personas que se tiene a cargo”, sostuvieron.

En esta línea, la misiva continúa interpelando a Montenegro: "Usted, en su calidad de abogado, profesor y político, no puede desconocer que una normativa regulacionista no puede existir bajo una legislación abolicionista. Usted, desde siempre, supo que esta no era la solución. Usted, como parte del estado Argentino, tiene la obligación que resguardar la seguridad de nuestras vidas, si alguna travesti trans o mujer cis es agredida, es el mayor responsable político.

“Nos gustaría expresar que tanto el Ministerio de Género y diversidades, como las secretarías de la Mujer y de Derechos Humanos no nos están brindando ayuda, ni se han acercado a las trabajadoras sexuales de Mar Del Plata afectadas por la ordenanza prohibicionista aprobada por el Intendente Guillermo Montenegro”, indicaron.

Además aseguraron que desde el bloque de concejales del Frente de Todos, “acompañaron la elaboración y puesta en marcha de esta ordenanza”, destacaron al tiempo que consideraron que desde el bloque opositor “manifestaron preservar los derechos y privilegios de los vecinos, avalando ciertas practicas transodiantes”, concluyeron.