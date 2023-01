El novio de una famosa confirmó que ella lo encontró en la cama con la hermana de Thiago, de Gran Hermano

La noticia estalló el martes, pero fue confirmada este miércoles por la tarde por uno de los protagonistas. El episodio tiene todos los ingredientes para ser un escándalo que cope los medios, pero los personajes le dan un toque diferente. Una actriz que supo ser estrella de la TV y los teatro en los 80, su novio y la hermana de uno de los participantes de Gran Hermano forman un triángulo amoroso, de engaños y sexo que llegó a la prensa.

Fue el Juan Etchegoyen el que tiró la bomba, al anunciar que el novio de Noemí Alan le había sido infiel con Camila, la hermana de Thiago, el participante que el domingo salió de la casa de Gran Hermano. Y la noticia era aún más fuerte, ya que aseguraba que la actriz los había encontrado en la cama.

Hoy, Martín Lema, la pareja de la ex vedette, rompió el silencio y reconoció la infidelidad. “La verdad no sé cómo te enteraste de todo esto, no quiero hablar con ningún medio, hablo con vos porque te tengo aprecio pero la verdad es que estoy mal. No puedo creer todo lo que pasó, me mandé la mayor cagada de mi vida con esto que hice por una simple calentura”, le dijo la pareja de la histórica actriz a Etchegoyen en su programa de radio.

El joven, que es cantante, contó cómo fue que conoció a Camila y que terminó en la cama con ella. “En el videoclip había mucho alcohol, beso va y beso viene, y terminamos de esa manera. Lo que te pido Juan es que ya está, estoy mal y no quiero hablar más del tema, quiero seguir con mi vida. Hablé con Camila para hacer un videoclip de mi tema y quiso participar con sus hermanas, terminó pasando lamentablemente esto y para mí es un bajón. Noemí no quiere hablar conmigo y me bloqueó, todo esto me desmoronó y me hizo pelota”, dijo Lema, que ya tenía antecedentes mediáticos porque fue pareja de Silvia Suller.

”Estaba y estoy enamorado de ella, sigo enganchado, me encantaría borrar ese hecho pero no quiero hablar más, quiero seguir con mi vida normal y olvidarme de este hecho, no quiero perder esta amistad con ella”, dijo Lema, que es uruguayo.

Etchegoyen dio a conocer la infidelidad de Lema a la reconocida vedette. “El fin de semana te fui contando algún adelanto de la situación que voy a revelar hoy, infidelidad y traición es el título. Hace un tiempo te conté que Noemi Alan había apostado al amor nuevamente y decidió hacerlo con Martín Lema, el uruguayo que supo conquistar a Silvia Süller, bueno ocurrió en las últimas semanas una situación muy grave. Lema y Camila estaban disfrutando de una velada cuando Noemi los agarró infraganti desnudos teniendo intimidad e imagínate cómo siguieron las cosas”, contó.

“Noemi quedó devastada y no se sabe cómo puede seguir la relación con el uruguayo, encima hace unos días vimos imágenes del nuevo tema que lanzó Martín donde se lo ve a los besos con diferentes mujeres, entre ellas la hermana del último eliminado de GH. Intenté que salgan a hablar pero hasta ahora nadie quiere, esto me lo filtran a mi desde el hotel que sucedió esto que es el hotel Dazzler San Martin”, había contado el martes el periodista en su ciclo de radio Mitre.