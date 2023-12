Así es la espectacular casa donde Daniela Celis y Thiago criarán a sus hijos

A unas semanas del nacimiento de las hijas de Daniela Celis y Thiago Medina, ex participantes de Gran Hermano, la pareja comenzó a ultimar los detalles para recibir a Aime y Laia.

A través de sus redes sociales, la pareja mostró la increíble propiedad en la que van a criar a las gemelas. Si bien Daniela atravesó gran parte de su embarazo en la casa de su hermana, la pareja decidió criar a sus hijas juntos, en un mismo hogar.

Los futuros padres compartieron las primeras imágenes de la espectacular vivienda, ubicada en un exclusivo barrio privado. Junto a familiares cercanos, la pareja posó feliz al lado de una amplia pileta, que se encuentra rodeada de árboles, plantas y naturaleza.

Hace unas semanas, Daniela había colapsado al hablar de cómo lleva esta última etapa del embarazo: "Es muy difícil, todo el mundo te dice muchas cosas como ´sos joven, disfrutalo´ pero no lo puedo disfrutar si me duele todo", comentó emocionada en exclusiva con Editanto Tele.

"¿Cómo lo voy a disfrutar? Me dicen ´aprovechá a dormir´, ¿cómo voy a dormir si me duele toda la espalda, tengo acidez, me acuesto de un lado y se me acalambra, me pongo del otro y también", agregó.

"No me imaginaba que esto iba a pasar, venía muy bien. De hecho, tenía la vida de una embarazada normal por más de que eran dos", agregó angustiada.

A pesar de las dificultades, la ex participante de GH no deja de mostrar su gratitud y emoción por la llegada de las gemelas: "Amor no les va a faltar! Estoy muy feliz! Que nose como expresarlo en palabras oficialmente AIME & LAIA las esperamos en esta vida a travez de la piel de mamá", había escrito cuando compartió cuál era el sexo de sus gemelas.