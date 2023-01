Guerra interminable: los cánticos de Cami Homs contra Tini en una fiesta de año nuevo

La guerra entre Camila Homs contra Rodrigo De Paul y Tini parece no tener fin. Todas las semanas se le suma un nuevo capitulo a la polémica pelea entre el futbolista con su ex pareja luego de su escandalosa separación. Esta vez, se viralizó un video en la que se la ve a Homs insultando a la Triple T en una fiesta de año nuevo

"Oh le le, oh la la, Tini se la come, Camila se la da", se escuchaba cantar a la modelo junto a un grupo de personas que se encontraban en una fiesta de Punta del Este. Homs pasó las fiestas en Uruguay junto a sus amigas en medio de la crisis que atraviesa con su ex marido campeón del mundo, quien lo denunció por amenazas y extorsiones a través de WhatsApp.

El momento fue grabado y subido a TikTok por el periodista deportivo Juan Lacanaette y luego viralizado por Los ángeles de la mañana (LAM). A través de la plataforma de videos, también se pudo ver otro cántico a favor del futbolista y la directa respuesta de Homs a estos: “Que se vayan todos a la concha de su madre”.