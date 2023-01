Caso Gianelli: la fiscal dijo que "las familias necesitaban escuchar esto"

"Un veredicto condenatorio era lo que esperábamos. Las familias necesitaban escuchar esto", dijo la fiscal Florencia Salas, quien de todos modos anticipó que apelarán las absoluciones por varios hechos que resolvió el Tribunal Oral en lo Criminal 2.

La docente Analía Schwartz fue condenada a 10 años de prisión por los delitos de promoción a la corrupción de 9 menores y el abuso sexual contra un menor, mientras que fue absuelta de otros hechos de corrupción y abuso sexual.

La fiscal anticipó que una vez que tenga acceso a los fundamentos del fallo recurrirá a Casación para que revise esas absoluciones, pues, a su entender, había elementos suficientes para condenarla por todos los hechos.

Salas, a su vez, destacó el mensaje que dio el juez Néstor Conti antes de leer el veredicto y remarcó que el fallo condenatorio aunque no haya sido por todos los hechos demuestra que "se pudo creer en lo que contaron tanto los chicos como sus padres".

Por otro lado, la fiscal Salas recordó que hay cinco hechos que quedaron fuera del segundo juicio debido a que no se presentaron en el reclamo ante Casación. No obstante señaló que ya se dispuso que se realice un nuevo juicio por esos cinco casos, aunque advirtió que la defensa de la docente puede apelar esa medida.

Sensación ambigua entre los particulares damnificados

En tanto, los particulares damnificados dijeron tener una “sensación ambigua” tras conocer el fallo. “Estamos satisfechos porque se ha logrado una condena en el marco del dolor y la angustia que significa un proceso de estas características. Hay familias que llevan nueve años peregrinando por los tribunales en busca de justicia y en ningún momento dejaron de bregar por lograr una sentencia de condena”, destacó el abogado de la mayoría de las familias, César Sivo, quien no obstante adelantó que apelarán la sentencia en busca de penas por el resto de los hechos que este viernes quedaron desestimados.

“Lo más importante es que al menos uno de los hechos se acreditó con la intensidad y la contundencia que merecía. Estamos hablando de la promoción a la corrupción, de corromper a chicos de cuatro años y me parece que dar este paso, aún cuando está lejos de la expectativa que teníamos, no deja de ser muy importante”, afirmó y evaluó que esta nueva decisión judicial colabora en “mitigar un poco el dolor” y “dar una señal a la sociedad desde la justicia que, aunque tarde, llega”.

El abogado César Sivo dijo tener una "sensación ambigua" tras conocer el fallo del TOC 2. Foto: archivo 0223

Más adelante, consultado sobre la situación actual de las víctimas, que ahora son preadolescentes de entre 13 y 15 años, Sivo aseguró que “es muy compleja por muchas razones" y mencionó en primer lugar que tienen acceso a las redes sociales, en donde circulan no sólo información, sino también “ataques, agravios y descalificaciones gratuitas”. En consecuencia, dijo, muchos de ellos “tienen problemas alimentarios y emocionales muy graves”, por lo que deben recibir asistencia psicológica de forma constante.

A su turno, el abogado Martín Bernat, coincidió con Sivo en que si bien esperaban una condena mayor, no se debe dejar pasar que “la contundencia del juicio fue sorprendente”. “Esperábamos una condena ejemplar, no sólo para tener una especie de reparación para las víctimas y sus padres, sino también para enviar un mensaje a la sociedad de que este tipo de casos no se van a permitir más y se van a investigar a fondo. Esto no pasó y es algo que lamentamos porque entendemos que si desde un primer momento hubiésemos tenido una pesquisa investigativa como correspondía, hoy el caso hubiese sido totalmente distinto”, analizó al salir del TOC N°2.