Schiaretti: "Los dos últimos gobiernos destruyeron la economía nacional"

El gobernador de Córdoba y candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti, se presentó este domingo como el único postulante que no es “de la república de Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” e insistió con la necesidad de promover una Argentina "más federal". “Vengo a proponer lo que ya hicimos en Córdoba”, dijo, y enumeró el respeto a las instituciones, el equilibrio fiscal y el adiós a la grieta.

"El déficit fiscal es el hilo conductor de la alta inflación y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal: para acabar con el déficit fiscal no es necesario hacer un ajuste salvaje, es necesario tomar las medidas adecuadas", dijo durante el debate presidencial que se realiza esta noche en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Schiaretti dijo que "hay más de 10 puntos del Producto Bruto entre la superposición de funciones entre Nación, Provincia y Municipio, entre el déficit de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva, que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica".

El mandatario cordobés habló de economía: “No hace falta un ajuste salvaje, hay que cuidar la no superposición de funciones entre provincias, Nación y municipios, y hay que darles los subsidios a quien le corresponden”. “Massa duplicó la inflación, el dólar estaba en 250 hace un año y ahora está en 800 pesos”, cuestionó Schiaretti.

A la vez, aseguró que Massa “es el titular de este gobierno kirchnerista, porque Cristina Kirchner y Alberto Fernández están desparecidos, mientras Argentina está al borde de una hiperinflación”.

En materia educativa, reflexionó: "La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente y debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación pública y gratuita".

Y en su intervención en el panel sobre derechos humanos, el dirigente señaló: "Los derechos humanos son patrimonio de todos los argentinos y no pueden ser utilizados por un partido político, ni gobierno. Yo fui uno de los dirigentes estudiantiles del Cordobazo, recibí tiros y me tuve que ir del país porque me buscaba la dictadura. De esa tragedia aprendimos el valor de cuidar la convivencia democrática y el respeto a quienes piensan distinto".