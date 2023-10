“¡No canto un carajo!”: Manuel Turizo abandonó el escenario en pleno show tras enojarse con su público

Manuel Turizo generó polémica en un show tras amenazar a su público con abandonar el escenario. El enojo del artista llegó al ver que sus fans estaban más atentos en grabar el espectáculo con sus celulares en vez de disfrutarlo.

“Esta canción (…) ¡Guarden esos celulares y disfruten! Guarde todo el mundo el celular, rumbéatelo. Guarden su celular, guarda, guarda, guarda, guarda”, pidió Manuel Turizo a su público. “Guarda, si no no cantamos un carajo y me voy de aquí”, explotó contra los fans. Como tampoco obtuvo respuesta con la amenaza, al grito de “Nos vamos ya mismo”, el cantante colombiano apoyó el micrófono en el piso y abandonó el escenario.

El video de la acción del colombiano se volvió viral y generó opiniones divididas en las redes sociales entre quienes apoyan al cantante y los que no.

“Cada quien paga y hace lo que quiere”, “Se le subieron los humitos”, “Qué cante y listo, para eso le pagan, cada uno que haga con su celular lo que quiera” o “Ni Maluma se atrevió a tanto”, comentaron algunos usuarios, defendiendo la postura de que cada uno hace lo que quiere con el show que paga.

Sin embargo, hubo quienes apoyaron al artista: “Ya no se gozan verdaderamente un concierto por estar pendientes de grabar”, “La gente no ve al artista, sino al teléfono grabando” o “Tiene toda la razón… mientras estamos pendientes de grabar no disfrutamos al 100 por ciento el momento”.