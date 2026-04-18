Fin de sábado con chaparrones y más agua durante el domingo en Mar del Plata

Anuncian lluvias en la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Seguido de una tarde de sábado de lujo en Mar del Plata, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó chaparrones para esta noche y una madrugada con tormentas aisladas.

En principio, la jornada finalizará con probabilidad de chaparrones, una temperatura que descenderá a 17° y viento que correrá a una baja velocidad del sector norte, de entre 7 y 12 kilómetros por hora (km/h), y el agua continuará en la madrugada del domingo.

Volverá a llover en la noche del domingo y el viento soplará fuerte del sur.

Conforme al organismo, se prevén tormentas aisladas en ese período y ráfagas de hasta 50 km/h del sudoeste, aunque las condiciones cambiarán en la mañana y tarde.

Con una máxima de 20° y mínima de 14°, no prevén precipitaciones durante la mañana ni la tarde y el viento calmará su potencia alcanzada en la madrugada, aunque soplará del sur hasta a 31 km/h y el cielo permanecerá nublado.

Sin embargo, el SMN señala la posibilidad de lluvias aisladas para la noche, cuando el termómetro caerá hasta los 14° y las fuertes ráfagas a 50 km/h volverán a ser un problema.