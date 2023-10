Lionel Scaloni: "La sensación es que el equipo hizo un gran partido"

El director técnico argentino Lionel Scaloni consideró esta noche que el seleccionado dejó la "sensación de un gran partido" en la victoria ante Paraguay (1-0), cuyo resultado le pareció "corto" por la producción futbolística de su equipo, especialmente en la parte inicial.



"El primer tiempo fue de lo mejor que viene haciendo este equipo, con agresividad, situaciones, recuperación... La sensación es que el equipo hizo un gran partido", expresó en la conferencia de prensa posterior al partido.



Scaloni admitió que "en el segundo tiempo, el equipo pudo hacer algo más", pero la pretensión de "ser verticales conlleva un riesgo que hay que saber administrar".





"Pensamos que Paraguay se iba a largar un poco más en el segundo tiempo, intentamos que ellos vengan... En general el equipo estuvo bien, tranquilo, ganó sin inconvenientes", afirmó.



Sobre la vuelta de Lionel Messi, explicó que era "prudente" que jugara la cantidad de minutos en los que participó (ingresó a los 7 del segundo tiempo) porque de lo contrario "se corría un riesgo y no era el caso".



"Hablaremos con él en estos días para ver como seguir, tiene dos entrenamientos más para juntar minutos. No es descontado que juegue ni que no juegue el próximo partido. Creo que hoy era riesgoso que tuviera más minutos, estuvimos de acuerdo en eso y creo que fue prudente", consideró.



Al ser consultado por la convivencia de Lautaro Martínez y Julián Álvarez en el ataque, Scaloni volvió a relativizar la idea de "doble 9" que utiliza la prensa e insistió en que se trata de "dos delanteros totalmente diferentes".



"Julián aporta muchísimo, a veces hasta por los costados, y Lautaro lo hace más centralmente. Se complementan muy bien, hicieron un gran partido. Por supuesto que pueden jugar juntos", analizó.



"Con la entrada de Leo (Messi), para mantener a los dos, tenía que cambiar el equilibrio del equipo y como el equipo siempre está primero optamos por sacar a Julián y mantener a Lautaro como central", explicó.



Finalmente, el entrenador se alegró por el récord de valla invicta alcanzado por Emiliano "Dibu" Martínez, cuyo último gol en el seleccionado lo recibió en la final ante Francia en el Mundial Qatar 2022.



"No soy muy fanático de las estadísticas pero me pone muy contento por él", admitió el entrenador argentino.