Se viene un "eclipse solar anular": desde qué lugares se podrá ver

Recomiendan no mirar directamente al Sol para evitar daños en la vista. Foto ilustrativa.

Un nuevo eclipse solar anular será visible este sábado en varias regiones de América, entre ellas algunas zonas de Argentina, que a las 15.55 podrán observar el fenómeno astronómico, tal el caso de algunas provincias del norte y la provincia de Buenos Aires donde se observará en forma parcial.



Los lugares privilegiados para observar el eclipse desde América serán Oregón, Nevada, Utah, Texas y Nuevo México, ya que se encuentran en línea directa con el fenómeno, por lo que podrían apreciar sus primeras fases si el clima lo permite. Luego, el eclipse cruzará Centroamérica, llegará a su fase final en América del Sur y culminará con el atardecer sobre el Océano Atlántico. México, Belice, Honduras, Panamá, Colombia y Brasil también serán testigos del eclipse solar anular.

El eclipse anular ocurrirá a las 15:55 en Argentina, Chile, Brasil y Venezuela; 13:55 en Perú, Colombia y Ecuador. En ese momento, y por unos minutos, la luz del Sol desaparecerá al ser tapado por la Luna y parecerá que es de noche y para que esto suceda, es necesario que la Luna se ubique cerca de la latitud cero sobre la eclíptica, que es el camino aparente del Sol, que no tiene latitud.



Cuando se forme el "anillo de fuego" del eclipse el cielo se oscurecerá, pero sin llegar al nivel de un eclipse total. En todas las fases del fenómeno es importante contar con protección ocular adecuada para evitar posibles lesiones. Los especialistas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el Conicet recomendaron no mirar al Sol a simple vista, ni a través de una radiografía y enseñaron cómo construir una "cámara oscura" con papel y cartón para ver ese fenómeno.

"En éste tipo de eclipse, el Sol solo es cubierto en una gran o pequeña fracción, dependiendo de cuánto tu ciudad se aparte de la zona desde donde se ve como eclipse anular. Desde La Plata y alrededores, podremos ver que la Luna tapa sólo un 5% del Sol a las 16:44hs", explicó la astrónoma María Cecilia Scalia, Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísica de la UNLP.



La astrónoma, que integra el proyecto de extensión "Astrochica", recomendó "no mirar al Sol a simple vista ni a través de anteojos de Sol, radiografías, etc. Puede producir un gran daño a la vista". "No usar los viejos filtros solares que venían para colocar en los oculares de los telescopios y que dejaron de fabricarse hace tiempo porque eran peligrosos", puntualizó la especialista.