Rosa Mauregui: “El voto a la izquierda es un mensaje político en contra del ajuste”

A una semana de las elecciones, la candidata a intendenta del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), Rosa Mauregui, analiza la coyuntura nacional y local, y repasa los principales lineamientos de la izquierda ante una elección donde, resalta, “el voto a la izquierda es un mensaje político en contra del ajuste”.

Frente a un escenario donde la bronca y el descontento ante la crisis económica parece ser canalizada socialmente por derecha, con la emergencia del fenómeno Milei, Mauregui relativiza la tesis. “Se dice que la rebeldía se volvió de derecha, pero en realidad no hay rebeldía, los sindicatos se han quedado callados estos años mientras se ajusta a los trabajadores. Esa ausencia planificada de resistencia es lo que genera desazón, individualismo y la realidad es que acá nadie se salva solo”, expresa ante 0223.

“Como lo demostró el movimiento de mujeres, los derechos se conquistan peleando. Los que estamos en contra del ajuste no tenemos que agacharla cabeza, tenemos que pelarla. Y este 22 de octubre, el voto a la izquierda es un mensaje contra el ajuste”, expresa Mauregui, trabajadora del Ministerio de Trabajo de la Nación, que a sus 40 años dedicó prácticamente la mitad de su vida a la militancia en el PTS y hoy se encuentra ante el desafío de representar a la izquierda en las elecciones municipales, luego de haber triunfado en las PASO ante el histórico candidato del frente, Alejandro Martínez.

El candidato a vicepresidente Nicolás del Caño, apoyando la campaña local de Mauregui y Marcelo Roldán, primer candidato a concejal.

- Hay un descontento social que parece canalizarse por derecha, con un apoyo electoral a Milei, a recetas ortodoxas en lo económico y, cuanto menos, conservadoras en lo político y social. ¿Hay una derechización de la sociedad?

- No vemos derechización de la sociedad en el sentido que hay todo un sector que lo vota a Milei como voto castigo contra quienes nos vienen gobernando, el peronismo y el macrismo. También hay una construcción de Milei desde los medios de comunicación y el poder económico. Utiliza este discurso de la casta política, pero esconde que lo ha hecho para beneficiar al poder económico. Él no habla contra este poder, contra el FMI. Es una estafa Milei, no va a solucionar nada porque representa a los más concentrado del poder económico. Milei no es una salida para los trabajadores.

- Desde Unión por la Patria buscan atraer el voto útil para, como dicen, evitar el avance de la derecha. ¿Por qué el votante progresista y de izquierda debería votar al FITU en lugar de apelar a este voto útil?

- Porque hay que dar un mensaje político, con millones que enfrentamos el ajuste con un voto por convicción. Es importante la expresión electoral del descontento por izquierda contra el ajuste. También porque es una elección legislativa y que la izquierda pueda fortalecer sus bancas en Diputados, en las legislaturas y Concejos Deliberantes es muy importante por las peleas que tenemos que dar en el futuro, donde el FMI vendrá a recortar más derechos. Hoy quien vote a Unión por la Patria no sabe a dónde van a ir esos diputados. Eso no sucede con la izquierda, que mantiene una coherencia histórica.

Mauregui advirtió sobre la importancia que la izquierda tenga su lugar en el Concejo Deliberante. Foto: 0223.

“Mar del Plata es una ciudad terriblemente desigual”

- ¿Qué diagnóstico tienen sobre la situación en la que se encuentra General Pueyrredon?

- Es un diagnóstico donde vemos que es una ciudad terriblemente desigual, de las más precarias a nivel nacional con una desocupación altísima que ahora volvió a estar en el primer lugar. Es muy desigual desde el punto de vista que no todos pierden, porque hay grandes empresarios que ganaron como nunca y empeoró el nivel de vida de la clase trabajadora. También vemos una educación pública muy deteriorada, con una situación muy crítica con un gobierno que ha venido ajustando todos estos años y que se ve en todos los ámbitos. Algo que se ha generado mucho en el último tiempo es el pluriempleo, en sectores como la docencia y la salud, como una forma de poder mantener el nivel de vida que tenían. Consideramos que la precarización laboral se puede revertir.

- ¿De qué manera?

- Venimos impulsando el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral a seis horas sin recorte salarial. Sociólogos de la Universidad Nacional de La Plata del equipo del Frente de Izquierda han hecho un estudio a nivel nacional y en Mar del Plata, si se aplicara a las 1.100 grandes industrias de la ciudad, esa reducción implicaría 18 mil nuevos puestos de trabajo.

Mauregui denunció casos de gatillo fácil como el de Brandon Romero.

- ¿Cuál es su enfoque sobre el fenómeno de la inseguridad?

- El resto de los candidatos son indistinguibles, es toda una línea punitiva, plantean más patrulleros, saturar los barrios y militarizarlos, es la receta que se viene llevando adelante en los últimos 40 años y no se resolvió. Una línea que planteamos es una comisión investigadora independiente sobre el gran delito, que está organizado desde arriba con la participación de las fuerzas de seguridad, como el narcotráfico, desarmadero de autos y trata de personas. Contrariamente, se plantea darle el control territorial a la Policía Bonaerense cuando hay una situación de violencia policial con casos de gatillo fácil como el de Brandon Romero, José Sallago y Nahuel Olmos. A la vez, limitar y terminar con la violencia social tiene que ver con atacar los problemas estructurales que tiene nuestro país, con darle una perspectiva de futuro a los pibes que no hoy no tienen nada, con el acceso a la educación, la cultura, la salud, el deporte y un trabajo con derechos. En la medida que los poderosos le sigan mostrando que no tienen derecho a nada, es muy difícil terminar con la violencia social.

- El problema habitacional es algo de larga data en la ciudad y en el último tiempo se suma el problema que tiene la clase media para acceder a un alquiler. ¿El Estado municipal puede tener un rol activo para acompañar en la solución de esta problemática?

- Nosotros planteamos un plan de vivienda y urbanización de barrios populares donde faltan servicios. Hoy el Estado municipal tiene un rol activo, que es punitivo, que es condenar y pedir el desalojo de familias que en la desesperación ocupan un terreno, donde Montenegro y Raverta se están peleando porque ver quién es el más denunciador. También tiene un rol activo en beneficio de los grandes desarrolladores inmobiliarios, no es que el gobierno y el Concejo Deliberante no hacen nada. La construcción de grandes torres favorece la especulación inmobiliaria, se encarecen las propiedades y no se construyen para luego ser puestas en alquiler. Además, crecen los alquileres temporarios como Airbnb que hacen que se dolarice el valor de la vivienda y no hay ningún control sobre eso.

“La explotación off shore es un negocio para las multinacionales”

Tras casi dos años que el gobierno nacional habilitará el proceso para la exploración petrolera off shore en el Mar Argentino, en los últimos días el buque BGP Prospector, contratado por la empresa noruega Equinor, comenzó la prospección sísmica en busca de petróleo. De todos los espacios que van a elecciones, el Frente de Izquierda es el único que se opone.

- ¿Por qué consideran que no están dadas las garantías ambientales?

- Distintas investigaciones científicas han demostrado que la exploración sísmica tiene consecuencias ambientales en la biodiversidad marina, ya que la afecta muchísimo con el ruido subacuático. Después está lo que es la extracción, donde se dice que hace 100 años se hace exploración off shore en Argentina por un pozo que tiene menos de 500 metros de profundidad en Tierra del Fuego, que no tiene nada ver con lo que se va a hacer acá, donde las perforaciones pueden llegar a más de 4 mil metros de profundidad. Equinor está denunciada en su propio país por derrames, es rechazada en Noruega directamente. Además, hay un debate mundial sobre la necesidad de reducir las emisiones de carbono, hay que pensar una transición energética.

- En lo económico, quienes impulsan la actividad sostienen que cambiará la matriz productiva de Mar del Plata, generando un mayor desarrollo económico. ¿Por qué consideran que esto no es así?

- Porque las regalías solo son del 4% y porque está anunciado que eso va a ser utilizado para pagarle al FMI. Se habla de soberanía energética, pero está firmado en el acuerdo con Equinor que lo que se extrae es para llevar afuera. Tenemos el ejemplo de Vaca Muerta donde el pueblo de al lado, Añelo, sigue sin gas y sin hospital. Es un negocio para las multinacionales, donde las empresas subdeclaran lo que producen y sobre eso se aplican las regalías. La industria petrolera y la minería son las que menos mano de obra generan, son industrias intensivas. Hay mucha campaña para lograr una licencia social que no existe en Mar del Plata. Los gobiernos hacen lobby para las empresas y no escuchan el reclamo de la población.

“Si no está la izquierda, hay debates que no se plantean”

En las últimas elecciones de 2021, el Frente de Izquierda logró por primera vez bancas en Concejos Deliberantes de la provincia, mientras que estuvo cerca de lograrlo en General Pueyrredon. Con ese antecedente, este año buscarán obtener una de las 12 bancas a renovar y, resalta Mauregui, llevar una voz que hoy no está presente en el legislativo local.

- ¿Cuál sería la importancia que la izquierda tenga presencia en el Concejo Deliberante?

- Si no está la izquierda, hay debates que no se plantean. Entendemos a las bancas como bancas para llevar los reclamos del pueblo trabajador, donde llevamos todas esas peleas para fortalecerlas, para que se hagan conocidas, para empezar a unir reclamos y fortalecerlos. Hoy en el Concejo Deliberante hay una sola voz y lo podemos ver con el caso del transporte, del desarrollo inmobiliario y en el caso ambiental. Que esté la izquierda implica que empiecen a haber otras discusiones y otros reclamos. Es importante que la izquierda esté ahí para rechazar los proyectos en contra del pueblo trabajador.

- El año que viene seguramente se retome el debate por el pliego para el nuevo sistema de transporte de pasajeros. ¿Cuál es su propuesta?

- El transporte público es un derecho y en Mar del Plata no hay transporte público, hay un transporte que prácticamente está monopolizado por un empresario. Se le ha renovado la concesión en el Concejo Deliberante y con un boleto que es carísimo. Es muy difícil viajar, no tenemos las frecuencias que necesitábamos y casi no hay servicio nocturno. Nosotros planteamos que el transporte debe ser estatal y administrado por los propios trabajadores y usuarios, que son los verdaderos interesados en tener un servicio de calidad. Es un derecho básico.

- ¿Y en lo que respecta a las playas y el actual esquema de concesiones privadas?

- Defendemos el acceso público a las playas. Hoy es un negocio de los privados que se lo ha permitido el Municipio y no redunda en grandes ingresos para la propia Municipalidad ni en empleo de calidad, donde, en el mayor de los casos, los trabajadores están informales. No puede haber este tipo de privatización del espacio público. Tiene que haber una apoyatura de servicios que tiene que ser municipal.