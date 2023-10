Por la incertidumbre económica, algunos hoteles de Mar del Plata no aceptan reservas para diciembre y enero

Cada devaluación produce efectos negativos en la economía Argentina y la volatibilidad del dólar sumado a la incertidumbre por saber quién ganará las próximas elecciones presidenciales, hacen un “combo” que ya está golpeando a distintos sectores, entre ellos el hotelero.

En diálogo con 0223, Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica (Aehg) de Mar del Plata, admitió que en la puerta del -quizás- mejor fin de semana largo del año y a unos 60 días del inicio de la temporada 2024, algunos establecimientos se niegan a dar reservas.

“La devaluación de este lunes frenaron las consultas por el fin de semana largo. Y sobretodo, no estamos pudiendo hacer reservas para diciembre y enero. Porque no tenemos precios. Como ejemplo, ahora no nos están vendiendo productos básicos como la leche”, lamentó Osorno.

En tal sentido, el titular de la asociación empresaria hotelera marplatense, aclaró que si bien esta situación “es general, algunos se la juegan y están tomando reservas”.

“Cada suba del dólar se traslada a precios y no sabés lógicamente lo que va a suceder en uno o dos meses. Reina la incertidumbre”, acotó.

Jesús Osorno, presidente de la Aehg Mar del Plata. Foto archivo: 0223.

A pesar de esta situación, el referente hotelero destacó el nivel de actividad que tendrá el feriado extralargo por el Día de la Diversidad Cultural y puso de relieve la influencia del programa estatal Previaje en la conformación de gran parte de la ocupación de plazas.

“A pesar de esto, somos optimistas y creemos que vamos a tener un fin de semana muy bueno”, completó Osorno.