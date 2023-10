Insisten en las gestiones para instalar una planta de desarrollo de vacunas en Mar del Plata

El ambicioso proyecto que desde hace tiempo busca hacer realidad Gihon Laboratorios para construir una novedosa planta de biotecnología que permita el desarrollo de vacunas desde el Parque Industrial General Savio de Mar del Plata aún acusa demoras por dificultades en la importación de equipamiento y en el acceso a financiamiento.

Alberto Chevalier, cofundador de la empresa, confirmó que persisten las gestiones a pesar del contexto de incertidumbre económica que atraviesa al país en el año electoral e insistió en la importancia de apostar por inversiones que promuevan la transferencia de tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas.

Alberto Chevalier, científico y empresario destacado de Mar del Plata. Foto: archivo 0223.

Uno de los grandes condicionantes para el proyecto científico es la dependencia de importaciones para sumar equipamiento de última generación. "Todo es importado. Los bioreactores, los cromatográficos, los filtros, las columnas cromatográficas, todo lo que funciona en el upstream y downstream de lo que es la biotecnología y hasta los equipos de control de calidad, como los espectrofotómetros de absorción atómica, los infrarrojos por transformada de fourier y los espectrofotómetros ultravioleta visible, son cosas que vienen de afuera", explicó Chavalier.

La iniciativa, además, está atada a financiamiento del Gobierno nacional para poder afrontar cada una de las inversiones y, en el actual volátil escenario económico, las posibilidades de acceso se dilatan con el correr del tiempo. "Yo no me voy a bajar del caballo hasta que me lo volteen el proyecto. Vamos a seguir trabajando para que esto sea posible", garantizó el hombre que también preside el consorcio que administra el Parque Industrial, en declaraciones a 0223.

Gihon Laboratorios ha sido una de las piezas claves de "Argenvac 221", una de las vacunas contra el coronavirus desarolladas en Argentina que mostraron mejores resultados en en las fases preclínicas de estudio. En esta apuesta también intervienen expertos de prestigiosas instituciones del país, como la Universidad de La Plata, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Anlis Malbrán, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).

En este caso, el laboratorio marplatense se encarga de la producción de proteínas bajo normas GMP - por sus siglas en inglés, good manufacturing practice (buenas prácticas de fabricación) - y de nanopartículas que se van a utilizar en la vacuna como adyuvantes, algo que también resulta novedoso porque de esta manera se pretende "aumentar la respuesta inmunológica" de la Argenvac 221.

"Mi doctorado lo pagó la gente y gracias a eso fundé esta empresa"

Gihon Laboratorios participa en el desarrollo de vacunas nacionales contra el coronavirus. Foto: archivo 0223.

En tiempos electorales donde candidatos de ultraderecha proponen avanzar abiertamente contra la educación pública y distintas instituciones estatales científicas, Alberto Chavalier también reflexiona sobre la relación entre la academia y la industria. Chavalier habla desde su lugar, como Doctor en Ciencias Químicas egresado de la universidad pública nacional. El científico reivindica a los investigadores que, respaldados por fondos públicos, generan avances significativos en áreas como cáncer y vacunología. La visión que expone es clara: hay que viabilizar el conocimiento en pos de mejorar la calidad de vida de la población.

"Mí doctorado me lo pagó la gente porque lo conseguí a través de la educación pública y gracias a eso después pude fundar mi empresa. Entonces la vinculación y la transferencia en tecnología son las palabras que hacen que eso sea posible. Por supuesto que busco mantener mi empresa, y tener más empleados. Pero yo siempre trato de pensar en el impacto que va a tener lo que hagamos, más allá de la rentabilidad que eso me pueda generar", explica.

Laboratorios Gihon

El laboratorio de Chevalier es una empresa de Base Tecnológica (EBT) con más de 35 años de historia en General Pueyrredon que se destaca, entre sus productos, por fabricar la molécula Thimerosal, el conservante más utilizado en todo tipo de vacunas, debido a su eficiencia, eficacia y bajo costo. Gihon es el único productor de este insumo a nivel mundial que cumple con todas las farmacopeas y especificaciones internacionales.

Además del obtener el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Gihon Laboratorios firmó en 2016 un contrato con la Fundación Bill Gates para garantizar el suministro de este conservante para la vacunación de cualquier enfermedad, sobre todo en los países de escasos recursos o en vías de desarrollo.