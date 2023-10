El Papa apunta contra EEUU, los negacionistas, la iglesia católica y las grandes potencias económicas

Publicada este miércoles en exhortación apostólica (documento oficial elaborado la Iglesia Católica) titulada Laudate Deum (Alabado sea Dios), el Papa Francisco lanzó una de las advertencias más fuertes hasta el momento, sobre la instancia "ya irreversible" en la que se encuentran los efectos del cambio climático. Además focalizó la culpa en las grandes industrias y los líderes mundiales.

"Algunos efectos de la crisis climática son ya irreversibles, al menos durante varios cientos de años, como el aumento de la temperatura global de los océanos, su acidificación y la disminución del oxígeno", informó el Papa en el documento.

El pontífice apuntó contra los negacionistas del cambio climático, "a pesar de todos los intentos de negar, ocultar, maquillar o relativizar la cuestión, los signos del cambio climático están aquí y son cada vez más evidentes. Nadie puede ignorar que en los últimos años hemos sido testigos de fenómenos meteorológicos extremos, frecuentes períodos de calor inusual, sequías y otros gritos de protesta por parte de la tierra que son solo algunas expresiones palpables de una enfermedad silenciosa que afecta a todo el mundo".

"Hay que reconocer que no todas las catástrofes concretas deben atribuirse al cambio climático global", añadió, y expresó a continuación que el cambio climático está "provocado por la humanidad" y que lo más probable es que empeore. De ser ignorado, "la probabilidad de fenómenos extremos cada vez más frecuentes e intensos" aumentaría.

Además el Papa Francisco opinó sobre a la evasiva de Estados Unidos a reducir las emisiones. "Si consideramos que las emisiones por individuo en Estados Unidos son aproximadamente dos veces superiores a las de los individuos que viven en China, y unas siete veces superiores a la media de los países más pobres, podemos afirmar que un cambio amplio en el estilo de vida irresponsable ligado al modelo occidental tendría un impacto significativo a largo plazo", escribió.

Luego pasa a culpar a casi todo el mundo, con especial atención a Estados Unidos e incluyendo a su propia iglesia:

"Con el paso del tiempo, me he dado cuenta de que nuestras respuestas no han sido adecuadas, mientras que el mundo en el que vivimos se derrumba y puede estar acercándose al punto de ruptura", escribió el papa. "Lamentablemente, la crisis climática no es precisamente un asunto que interese a las grandes potencias económicas, cuya preocupación es el mayor beneficio posible al mínimo coste y en el menor tiempo posible. Me siento obligado a hacer estas aclaraciones, que pueden parecer obvias, a causa de ciertas opiniones despectivas y poco razonables que encuentro, incluso dentro de la Iglesia católica".